Режиссер фильмов Земля кочевников и Гамнет Хлои Чжао объявила о запуске благотворительной инициативы в поддержку пострадавших от войны украинских животных.

Лауреат Оскара объединилась с платформой Charitybuzz, чтобы помочь харьковской организации Animal Rescue Kharkiv (ARK).

Режиссер выставила на аукцион необычный лот – виртуальную встречу за чашкой чая. Победитель сможет пообщаться с Хлой лично, а все привлеченные средства пойдут на финансирование эвакуации и лечения животных в прифронтовом Харькове.

– Я рада пригласить вас присоединиться ко мне на виртуальную чашку чая. Ваши ставки поддержат Animal Rescue Kharkiv — организацию, которая спасает и ухаживает за животными в зоне боевых действий. В регионе, разрушенном войной, они часто становятся забытыми жертвами. Команда находит их там, где другие не могут, лечит видимые и невидимые раны и дает приют к началу новой жизни, — отметила Хлои Чжао в своем обращении.

Организация ARK, которой помогает режиссер, во время полномасштабной войны создала в Харькове специализированную ветклинику и реабилитационные центры.

С 2022 года команде, насчитывающей более 110 сотрудников, удалось спасти более 28 тыс. жизней. Спасатели постоянно выезджают на эвакуацию в самые горячие точки.

Инициатива Хлои Чжао вызвала волну признательности в сети. Под сообщением режиссера украинцы оставляют теплые комментарии.

Этот проект совпал с успехом новой картины Чжао Гамнет. Экранизация романа Мэгги О’Фарелл о семье Шекспира собрала ряд наград.

В начале 2026 фильм получил Золотой глобус, а исполнительница главной роли Джесси Бакли на днях забрала Оскар как лучшая актриса.

