Режисерка фільмів Земля кочівників та Гамнет Хлої Чжао оголосила про запуск благодійної ініціативи на підтримку українських тварин, які постраждали від війни.

Лауреатка Оскара об’єдналася з платформою Charitybuzz, щоб допомогти харківській організації Animal Rescue Kharkiv (ARK).

Хлої Чжао підтримала українських зоозахисників

Режисерка виставила на аукціон незвичний лот — віртуальну зустріч за чашкою чаю. Переможець зможе поспілкуватися з Хлої особисто, а всі залучені кошти підуть на фінансування евакуації та лікування тварин у прифронтовому Харкові.

Зараз дивляться

— Я рада запросити вас приєднатися до мене на віртуальну чашку чаю. Ваші ставки підтримають Animal Rescue Kharkiv — організацію, яка рятує та доглядає за тваринами у зоні бойових дій. У регіоні, зруйнованому війною, вони часто стають забутими жертвами. Команда знаходить їх там, де інші не можуть, лікує видимі й невидимі рани та дає прихисток до початку нового життя, — зазначила Хлої Чжао у своєму зверненні.

Організація ARK, якій допомагає режисерка, під час повномасштабної війни створила в Харкові спеціалізовану ветклініку та реабілітаційні центри.

З 2022 року команді, яка налічує понад 110 співробітників, вдалося врятувати понад 28 тис. життів. Рятувальники постійно виїжджають на евакуацію у найгарячіші точки.

Реакція мережі

Ініціатива Хлої Чжао викликала хвилю вдячності в мережі. Під дописом режисерки українці залишають теплі коментарі.

Цей проєкт збігся із успіхом нової стрічки Чжао Гамнет. Екранізація роману Меґґі О’Фарелл про сім’ю Шекспіра зібрала низку нагород.

На початку 2026 року фільм отримав Золотий глобус, а виконавиця головної ролі Джессі Баклі днями забрала Оскар як найкраща акторка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.