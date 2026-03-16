Джессі Баклі стала лауреаткою кінопремії Оскар-2026 у номінації Найкраща жіноча роль. Нагороду їй вручила Майкі Медісон, переможниця у номінації минулого року.

36-річна Джессі Баклі отримала нагороду від Американської кіноакадемії за роль Агнес Шекспір у фільм Гамнет, який зняла Хлої Чжао.

Стрічка розповідає про дружину Вільяма Шекспіра, яка переживає втрату їхнього єдиного сина Гамнета. Шекспіра на екрані втілив актор Поль Мескаль, проте головний акцент у розповіді на Агнес.

Зараз дивляться

Jessie Buckley accepting the Best Actress Oscar for her performance as Agnes Shakespeare in HAMNET. #Oscars pic.twitter.com/3iedV0MpsL — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Раніше за цю роль Джессі Баклі отримала статуетку Золотий глобус, премію Гільдії акторів та статуетку БАФТА.

Окрім Медісон на нагороду у категорії Найкраща жіноча акторська робота претендували: Ренате Рейнсве (Сентиментальна цінність), Емма Стоун (Буґонія), Роуз Бірн (Я не залізна) та Кейт Гадсон (Пісня любові).

З усіма переможцями кінопремії Оскар 2026, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.