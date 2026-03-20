Южнокорейская группа BTS вернулась с новым релизом после продолжительной паузы.

Музыканты представили свой пятый студийный альбом под названием Arirang, в который вошли 14 треков.

Вместе с пластинкой группа выпустила атмосферное видео на песню Swim, режиссером которого стала украинка Таня Муиньо, имеющая в активе клипы для многих украинских и мировых звезд, среди которых Гарри Стайлс, Cardi B, Кэти Перри, Дуа Липа, Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Музыкальное видео на песню Swim стало подлинным событием для фанатов. Клип кинематографичен и имеет формат полноценной морской драмы.

По сюжету, участники группы — PM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — предстают в роли моряков, управляющих парусником под названием Arirang среди открытых вод.

Главную женскую роль в клипе исполнила американская актриса Лили Рейнхарт, наиболее известная по роли Бетти Купер в подростковой драме Ривердейл.

Визуальный стиль видео разработала украинская клипмейкер Таня Муиньо. Для нее это уже не первое сотрудничество с участниками группы.

Ранее она снимала клип для Чонгука на песню Standing Next to You, собравший миллионы просмотров за считанные часы.

Новую работу Муиньо за три часа просмотрело уже более 9,5 млн. зрителей.

Первый релиз BTS за шесть лет

Альбом Arirang стал первой совместной работой группы за последние шесть лет. Пауза связана с обязательной службой участников BTS в южнокорейской армии. К созданию нового диска подключились мировые продюсеры.

Последний полноформатный альбом группы Be возглавлял чарт Billboard 200 еще в 2020 году.

Возвращение BTS отпразднуют масштабным бесплатным концертом, который состоится в субботу, 21 марта, на площади Кванхвамун в Сеуле.

Ожидается, что вживую выступление увидят около 260 тыс. зрителей. Это будет первый общий выход группы на сцену с октября 2022 года.

Источник : Billboard

