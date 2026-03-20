Південнокорейський гурт BTS повернувся з новим релізом після тривалої паузи.

Музиканти презентували свій п’ятий студійний альбом під назвою Arirang, до якого увійшли 14 треків.

Разом із платівкою гурт випустив атмосферне відео на пісню Swim, режисеркою якого стала українка Таня Муіньо, яка має в активі кліпи для багатьох українських та світових зірок, серед яких Гаррі Стайлс, Cardi B, Кеті Перрі, Дуа Ліпа, Леді Гага та Дженніфер Лопес.

Музичне відео на пісню Swim стало справжньою подією для фанатів. Кліп кінематографічний та має формат повноцінної морської драми.

За сюжетом, учасники гурту — PM, Джін, Шуґа, Джей-Хоуп, Чімін, Ві та Чонґук — постають у ролі моряків, які керують вітрильником під назвою Arirang серед відкритих вод.

Головну жіночу роль у кліпі виконала американська акторка Лілі Рейнхарт, найбільше відома за роллю Бетті Купер у підлітковій драмі Рівердейл.

Візуальний стиль відео розробила українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Для неї це вже не перша співпраця з учасниками гурту.

Раніше вона знімала кліп для Чонгука на пісню Standing Next to You, який зібрав мільйони переглядів за лічені години.

Нову роботу Муіньо за три години переглянуло вже понад 9,5 млн глядачів.

Перший реліз BTS за шість років

Альбом Arirang став першою спільною роботою гурту за останні шість років. Пауза була пов’язана з обов’язковою службою учасників BTS у південнокорейській армії. До створення нового диска долучилися світові продюсери.

Останній повноформатний альбом гурту Be очолював чарт Billboard 200 ще у 2020 році.

Повернення BTS відсвяткують масштабним безкоштовним концертом, який відбудеться в суботу, 21 березня, на площі Кванхвамун у Сеулі.

Очікується, що наживо виступ побачать близько 260 тис. глядачів. Це буде перший спільний вихід гурту на сцену з жовтня 2022 року.

Джерело : Billboard

