В возрасте 54 лет скончался Николас Брендон, известный по роли Зендера в телесериале Баффи — истребительница вампиров.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Что известно о смерти Николаса Брендона

Известно, что актер скончался в пятницу.

— С большой скорбью сообщаем о смерти нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он умер во сне от естественных причин. Большинство людей знает Ники по его актерской работе и по персонажам, которым он давал жизнь на протяжении многих лет, — говорится в заявлении семьи Николаса Брендона.

Родные сообщили, что в последние годы Николас нашел свое призвание в живописи и искусстве.

— Не секрет, что у Николаса были трудности в прошлом, он принимал лекарства и проходил лечение, чтобы контролировать свой диагноз, и на момент смерти был оптимистично настроен на будущее, — подчеркнули родные в заявлении.

В 2023 году Николас Брендон рассказал, что перенес инфаркт и ему диагностировали врожденный порок сердца. Он также страдал синдромом конского хвоста, из-за чего ему пришлось перенести несколько операций на позвоночнике.

Актерская карьера Николаса Брэндона

Хотя роль в сериале о Баффи, несомненно, стала вершиной актерской карьеры Николаса Брэндона, он продолжал сниматься в кино и на телевидении вплоть до 2021 года. Во время перерывов в съемках Баффи он также снимался в жанровых фильмах, таких как Остров демонов и Нечестивый.

В 2000 году он сыграл вместе с Лорен Эмброуз и Эми Адамс в фильме Психо — пляжная вечеринка.

Среди других самых известных телевизионных работ Брэндона — роль в сериале Криминалисты: мыслить как преступник и участие в одном сезоне ситкома Fox Kitchen Confidential — экранизации одноименных мемуаров Энтони Бурдена, где Брэндон снялся вместе с Брэдли Купером.

Что известно о Николасе Брендоне

Николас Брендон Шульц родился в 1971 году в Лос-Анджелесе. Сначала он мечтал стать профессиональным бейсболистом. Затем решил заняться актерской карьерой, чтобы побороть заикание.

Начиная с 30 лет, Николас Брендон боролся с зависимостью от психоактивных веществ и психическими заболеваниями. Его неоднократно арестовывали, а начиная с 2010 года, ему предъявляли обвинения, в частности, в грубом хулиганстве, сопротивлении или препятствовании деятельности правоохранительных органов, преступном повреждении имущества.

