У віці 54 років помер Ніколас Брендон, відомий за роллю Зендера у телесеріалі Баффі — винищувачка вампірів.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Що відомо про смерть Ніколаса Брендона

Відомо, що актор помер у п’ятницю.

— Ми з великим сумом повідомляємо про смерть нашого брата та сина, Ніколаса Брендона. Він помер уві сні від природних причин. Більшість людей знає Нікі за його акторську роботу та за персонажів, яким він давав життя протягом багатьох років, — йдеться у заяві родини Ніколаса Брендона.

Рідні повідомили, що останніми роками Ніколас знайшов своє покликання у живописі та мистецтві.

— Не є таємницею, що Ніколас мав труднощі в минулому, він приймав ліки та проходив лікування, щоб контролювати свій діагноз, і на момент смерті був оптимістично налаштований щодо майбутнього, — наголосили рідні у заяві.

У 2023 році Ніколас Брендон розповів, що переніс інфаркт і йому діагностували вроджену ваду серця. Він також страждав на синдром кінського хвоста, через що йому довелося перенести кілька операцій на хребті.

Акторська кар’єра Ніколаса Брендона

Хоча роль у серіалі про Баффі безперечно стала вершиною акторської кар’єри Ніколаса Брендона, він продовжував зніматися в кіно та на телебаченні аж до 2021 року. Під час перерв у зйомках Баффі також зікрав у жанрових фільмах, таких як Острів демонів та Нечестивий.

У 2000 році він зіграв разом із Лорен Емброуз та Емі Адамс у фільмі Психо — пляжна вечірка.

Серед інших найвідоміших телевізійних робіт Брендона — роль у серіалі “Криміналісти: мислити як злочинець” та участь у одному сезоні ситкому Fox Kitchen Confidential — екранізації однойменних мемуарів Ентоні Бурдена, де Брендон знявся разом із Бредлі Купером.

Що відомо про Ніколаса Брендона

Ніколас Брендон Шульц народився у 1971 році в Лос-Анджелесі. Він спочатку мріяв стати професійним бейсболістом. Потім вирішив зайнятися акторською кар’єрою, щоб подолати заїкання.

Починаючи зі свого 30-річного віку, Ніколас Брендон боровся із зловживанням психоактивними речовинами та психічними захворюваннями. Його неодноразово заарештовували, а починаючи з 2010 року, йому висували звинувачення, зокрема у тяжкому хуліганстві, опорі чи перешкоджанні діяльності правоохоронців, злочинному пошкодженні майна.

