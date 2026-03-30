Ушел из жизни Виллен Новак – кинорежиссер, актер и сценарист, народный артист Украины

Мастеру, которого называли одним из последних классиков Одесской киностудии, было 88 лет.

Умер Виллен Новак – что известно

Об утрате сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины и Одесской киностудии. Причину и обстоятельства смерти режиссера не уточняют.

Вилен Захарович был наставником для нескольких поколений кинематографистов.

В профессиональном сообществе его упоминают как человека чрезвычайной энергии, который даже в почтенном возрасте продолжал работать и снимать кино.

– Кино – это не профессия, это состояние души. Это способность видеть мир немного ярче, чем он есть, и делиться этим светом с другими, — цитируют режиссера в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Прощание с легендой состоится в среду, 1 апреля, в 13:00. Траурная церемония пройдет в Одессе, в Одесской киностудии, которая на долгие десятилетия стала для него творческим домом.

Творческий путь Виллена Новака

Карьера Виллена Новака началась еще в 1950-х годах на Киевской киностудии имени Александра Довженко, где он прошел все ступени профессии.

Однако настоящий расцвет его таланта произошел в Одессе. Режиссер отмечал, что само море и особый одесский воздух давали ему силы снимать даже в самые сложные времена.

За 55 лет работы в кино он создал ряд лент, получавших награды на международных фестивалях.

Самые известные работы режиссера: Ринг (1973), Вторжение (1980), Гу-га (1989), Дикая любовь (1993) и Принцесса на бобах (1997).

Даже в 80-летнем возрасте Виллен Новак не покидал съемочную площадку. В 2021 году он представил свою последнюю работу – фильм Почему я жив.

Лента отмечена на международных кинофестивалях, в частности Europe Film Festival в Великобритании и Future of Film Awards. Этот фильм стал своеобразным итогом его жизни и творческим завещанием.

Коллеги вспоминают, что Новак всегда выходил на площадку с фразой: “Ну что, давайте снимать кино!” Он верил, что главная миссия искусства — делать человека лучше и оставлять в сердцах зрителей хотя бы немного тепла.

Фото: Национальный союз кинематографистов Украины

