Умер народный артист Украины Виллен Новак: когда состоится прощание с режиссером
- О смерти Виллена Новака сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины и Одесской киностудии.
- Виллен Новак работал в кино более 50 лет и являлся наставником для нескольких поколений кинематографистов.
Ушел из жизни Виллен Новак – кинорежиссер, актер и сценарист, народный артист Украины
Мастеру, которого называли одним из последних классиков Одесской киностудии, было 88 лет.
Умер Виллен Новак – что известно
Об утрате сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины и Одесской киностудии. Причину и обстоятельства смерти режиссера не уточняют.
В профессиональном сообществе его упоминают как человека чрезвычайной энергии, который даже в почтенном возрасте продолжал работать и снимать кино.
– Кино – это не профессия, это состояние души. Это способность видеть мир немного ярче, чем он есть, и делиться этим светом с другими, — цитируют режиссера в Национальном союзе кинематографистов Украины.
Прощание с легендой состоится в среду, 1 апреля, в 13:00. Траурная церемония пройдет в Одессе, в Одесской киностудии, которая на долгие десятилетия стала для него творческим домом.
Творческий путь Виллена Новака
Карьера Виллена Новака началась еще в 1950-х годах на Киевской киностудии имени Александра Довженко, где он прошел все ступени профессии.
Однако настоящий расцвет его таланта произошел в Одессе. Режиссер отмечал, что само море и особый одесский воздух давали ему силы снимать даже в самые сложные времена.
За 55 лет работы в кино он создал ряд лент, получавших награды на международных фестивалях.
Самые известные работы режиссера: Ринг (1973), Вторжение (1980), Гу-га (1989), Дикая любовь (1993) и Принцесса на бобах (1997).
Даже в 80-летнем возрасте Виллен Новак не покидал съемочную площадку. В 2021 году он представил свою последнюю работу – фильм Почему я жив.
Лента отмечена на международных кинофестивалях, в частности Europe Film Festival в Великобритании и Future of Film Awards. Этот фильм стал своеобразным итогом его жизни и творческим завещанием.
Коллеги вспоминают, что Новак всегда выходил на площадку с фразой: “Ну что, давайте снимать кино!” Он верил, что главная миссия искусства — делать человека лучше и оставлять в сердцах зрителей хотя бы немного тепла.
Фото: Национальный союз кинематографистов Украины