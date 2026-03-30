Пішов з життя Віллен Новак – кінорежисер, актор і сценарист, народний артист України

Майстру, якого називали одним із останніх класиків Одеської кіностудії, було 88 років.

Помер Віллен Новак – що відомо

Про втрату повідомили у Національній спілці кінематографістів України та на Одеській кіностудії. Причину та обставини смерті митця наразі не уточнюють.

Віллен Захарович був наставником для кількох поколінь кінематографістів.

У професійній спільноті його згадують як людину надзвичайної енергії, яка навіть у поважному віці продовжувала працювати і знімати кіно.

— Кіно — це не професія, це стан душі. Це здатність бачити світ трохи яскравіше, ніж він є насправді, і ділитися цим світлом з іншими, — цитують режисера у Національній спілці кінематографістів України.

Прощання з легендою відбудеться в середу, 1 квітня, о 13:00. Траурна церемонія пройде в Одесі, у приміщенні Одеської кіностудії, яка на довгі десятиліття стала для нього творчим домом.

Творчий шлях Віллена Новака

Кар’єра Віллена Новака розпочалася ще у 1950-х роках на Київській кіностудії імені Олександра Довженка, де він пройшов усі щаблі професії.

Проте справжній розквіт його таланту відбувся в Одесі. Режисер зазначав, що саме море та особливе одеське повітря давали йому сили знімати навіть у найскладніші часи.

За 55 років роботи в кіно він створив низку стрічок, які отримували нагороди на міжнародних фестивалях.

Найвідоміші роботи режисера: Ринг (1973), Вторгнення (1980), Гу-га (1989), Дика любов (1993) та Принцеса на бобах (1997).

Навіть у 80-річному віці Віллен Новак не залишав знімальний майданчик. У 2021 році він представив свою останню роботу — фільм Чому я живий.

Стрічку відзначили на міжнародних кінофестивалях, зокрема Europe Film Festival у Великій Британії та Future of Film Awards. Цей фільм став своєрідним підсумком його життя та творчим заповітом.

Колеги згадують, що Новак завжди виходив на майданчик із фразою: “Ну що, давайте знімати кіно!”. Він вірив, що головна місія мистецтва — робити людину кращою та залишати в серцях глядачів хоча б трохи тепла.

Фото: Національна спілка кінематографістів України

