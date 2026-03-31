Украинский скелетонист Владислав Гераскевич лично поблагодарил голливудскую звезду Бена Стиллера за поддержку во время зимних Олимпийских игр 2026 года.

Спортсмен встретился с актером и вручил ему символический подарок, олицетворяющий украинскую культуру.

Об этом Гераскевич сообщил на своих страницах в соцсетях, назвав Стиллера “нашим казаком”.

Гераскевич встретился со Стиллером

Эта встреча стала продолжением истории, всколыхнувшей спортивный мир во время Олимпиады.

Напомним, Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за “шлема памяти” — на нем были изображены фотографии украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

Международный олимпийский комитет (МОК) расценил это как политический жест, из-за чего 27-летнего скелетониста не допустили к старту.

В этот сложный период Бен Стиллер одним из первых публично поддержал украинца. В соцсети X актер опубликовал пост Владислава о том, что память о погибших героях важнее любой медали, с комментарием: “Большое уважение к этому человеку”.

— На соревновательной неделе Олимпийских игр я также смотрел фильм с мистером Стиллером в одной из главных ролей. В те дни, когда происходил весь хаос, связанный со скандалом, мне невероятно приятно было увидеть поддержку от этого легендарного актера, и я ему очень благодарен за это. Но еще более благодарен за солидарность с нашей страной, за поддержку людей, пострадавших от войны, — поделился Гераскевич.

Во время личной встречи Владислав вручил Бену вышиванку в знак благодарности за неизменную позицию актера. Ведь голливудская звезда и посол доброй воли ООН остается одним из самых преданных друзей Украины среди мировых знаменитостей.

Его активная помощь началась еще летом 2022 года, когда он лично посетил деоккупированные города Киевской области — Ирпень и Макаров, а также встретился с украинцами во Львове и Киеве.

Стиллер неоднократно подчеркивал, что его цель — привлекать внимание мира к гуманитарным проблемам и последствиям российского вторжения.

Фото: Getty Images, Владислав Гераскевич

