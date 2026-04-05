На концерте в Киеве победители Евровидения 2024 года Nemo исполнили вместе с Jerry Heil хит Владимира Ивасюка.

На концерте Jerry Heil в Киеве 4 апреля выступили специальные гости – победители Евровидения 2024 Nemo. Швейцарские артисты поразили публику, исполнив на украинском языке легендарную песню Владимира Ивасюка Запроси мене у сни.

Во время выступления Nemo аккомпанировали на белом фортепиано и исполнили композицию почти без акцента. Впоследствии к ним присоединилась Jerry Heil, которая спела припев академическим вокалом.

Песня, написанная Владимиром Ивасюком на слова Богдана Стельмаха в 1973 году, одна из самых известных в украинской эстраде. В свое время ее исполняли Назарий Яремчук и София Ротару.

Кроме этого, артисты вместе исполнили современный хит Добавь громкости (12 points), где Nemo также спели на украинском.

Сольный концерт Джерело стал первым большим шоу Jerry Heil во Дворце спорта и прошел с полным солдаутом. Режиссером события выступил Алан Бадоев, а саму площадку на вечер символически переименовали во Дворец музыки.

Также в концерте приняли участие международные и украинские артисты, среди которых Irina Rimes, MONATIK, YARMAK и alyona alyona.

Это уже не первый визит Nemo в Украину. Ранее артисты выступали в Киеве, знакомились с культурой и даже пережили ночь в укрытии во время массированной атаки РФ, после чего заявили о важности поддержки Украины.

