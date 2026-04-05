Разом із Jerry Heil: переможці Євробачення 2024 Nemo заспівали хіт Івасюка у Києві
У Києві Nemo українською виконали хіт Івасюка
На концерті Jerry Heil у Києві 4 квітня виступили спеціальні гості — переможці Євробачення 2024 Nemo. Швейцарські артисти вразили публіку, виконавши українською мовою легендарну пісню Володимира Івасюка Запроси мене у сни.
Під час виступу Nemo акомпанували собі на білому фортепіано та виконали композицію майже без акценту. Згодом до них приєдналася Jerry Heil, яка заспівала приспів академічним вокалом.
Пісня, написана Володимиром Івасюком на слова Богдана Стельмаха у 1973 році, є однією з найвідоміших в українській естраді. Свого часу її виконували Назарій Яремчук та Софія Ротару.
Окрім цього, артисти разом виконали сучасний хіт Додай гучності (12 points), де Nemo також заспівали українською.
Сольний концерт Джерело став першим великим шоу Jerry Heil у Палаці спорту та пройшов із повним солдаутом. Режисером події виступив Алан Бадоєв, а сам майданчик на вечір символічно перейменували на Палац музики.
Також у концерті взяли участь міжнародні та українські артисти, серед яких Irina Rimes, MONATIK, YARMAK та alyona alyona.
Це вже не перший візит Nemo до України. Раніше артисти виступали у Києві, знайомилися з культурою та навіть пережили ніч в укритті під час масованої атаки РФ, після чого заявили про важливість підтримки України.