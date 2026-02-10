Оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna объявил имена номинантов 2026 года.

Церемония станет юбилейной, ведь награды будут вручаться уже в пятнадцатый раз.

В этом году за статуэтки будут бороться артисты в 13 категориях. Организаторы также готовят спецпроект к годовщине — определят 15 самых влиятельных артистов за последние 15 лет.

Лидером по количеству упоминаний стала певица Jerry Heil, которая претендует на победу сразу в семи номинациях. Следом за ней идет Надя Дорофеева с пятью номинациями, Алена Омаргалиева получила четыре шанса на победу.

Важным нововведением премии этого года стала категория Лучшая новая версия. В ней жюри будет отмечать каверы и современные переосмысления известных хитов, вышедших в течение 2025 года. Кроме того, организаторы обновили состав жюри.

Премия Yuna 2026 — полный список номинантов

Лучшая песня

Alena Omargalieva — Мужчина

Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана

Drevo — Смарагдове небо

Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця

Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Лучший исполнитель

Cheev

Drevo

Max Barskih

Monatik

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

Alena Omargalieva

Dorofeeva

Jerry Heil

Kola

MamaRika

Анна Тринчер

Лучшая поп-группа

100лиця

Chico & Qatoshi

Kazka

Molodi

The Byca

Лучшая рок-группа

O. Torvald

Pianoбой

Ziferblat

Скай

хейтспіч

Лучший дуэт/колаборация

Adam & Sasha Norova — Ay Ay

Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана

Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль

Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця

Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?

Хип-хоп хит

Jerry Heil — На килимі

Otoy — Пасма

Skofka — Стаємо сильнішими

Yarmak — Заповіт

Кажанна — boy

Лучший видеоклип

Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана

Dorofeeva — Японія

Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль

Jamala — Ми ховаємся

Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Открытие года

Damnitskyi

Sasha Norova

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Лучшая новая версія

Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)

Oks — Роман (Неангели cover)

Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)

Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)

Наталья Могилевская & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)

Христина Соловий & Ирина Билык — Франсуа (Ірина Білик cover)

Лучший альбом

Dakh Daughters — Pandora’s Box

Dakhabrakha — Ptakh

Jerry Heil — Архетипи

The Maneken — Nova Era

Курган & Agregat — Поле каніфолі

МУР — Ребелія [1991]

Паліндром — Машина для трансляції снів

Лучшее концертное событие

Max Barskih — Шоу во Дворце спорта

Monatik — Серия концертов I.V.

Артем Пивоваров — 7 шоу во Дворце спорта

Наталья Могилевская — Юбилейное шоу

Шугар — Шоу во Дворце спорта

Лучшая песня к фильму

Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)

Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)

Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)

Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)

Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)

Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)

Михаил Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)

Тина Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)

Список номинантов формировался на основе радиоротаций, телевизионных эфиров и популярности треков на стриминговых платформах с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Победителей объявят 15 апреля в киевском Дворце Украина. Билеты на мероприятие уже в продаже.

Фото: премия Yuna

