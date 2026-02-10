Объявлены номинанты юбилейной премии Yuna 2026: лидирует Jerry Heil
- Церемония Национальной музыкальной премии Yuna станет юбилейной.
- В этом году артисты соревнуются в 14 номинациях.
- За Jerry Heil по количеству номинаций следуют Надя Дорофеева и Алена Омаргалиева.
Оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna объявил имена номинантов 2026 года.
Церемония станет юбилейной, ведь награды будут вручаться уже в пятнадцатый раз.
Премия Yuna 2026 объявила номинантов
В этом году за статуэтки будут бороться артисты в 13 категориях. Организаторы также готовят спецпроект к годовщине — определят 15 самых влиятельных артистов за последние 15 лет.
Лидером по количеству упоминаний стала певица Jerry Heil, которая претендует на победу сразу в семи номинациях. Следом за ней идет Надя Дорофеева с пятью номинациями, Алена Омаргалиева получила четыре шанса на победу.
Важным нововведением премии этого года стала категория Лучшая новая версия. В ней жюри будет отмечать каверы и современные переосмысления известных хитов, вышедших в течение 2025 года. Кроме того, организаторы обновили состав жюри.
Премия Yuna 2026 — полный список номинантов
Лучшая песня
- Alena Omargalieva — Мужчина
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана
- Drevo — Смарагдове небо
- Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
- Jerry Heil — Додай гучності (12 points)
Лучший исполнитель
- Cheev
- Drevo
- Max Barskih
- Monatik
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- Alena Omargalieva
- Dorofeeva
- Jerry Heil
- Kola
- MamaRika
- Анна Тринчер
Лучшая поп-группа
- 100лиця
- Chico & Qatoshi
- Kazka
- Molodi
- The Byca
Лучшая рок-группа
- O. Torvald
- Pianoбой
- Ziferblat
- Скай
- хейтспіч
Лучший дуэт/колаборация
- Adam & Sasha Norova — Ay Ay
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
- Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
- Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
- Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?
Хип-хоп хит
- Jerry Heil — На килимі
- Otoy — Пасма
- Skofka — Стаємо сильнішими
- Yarmak — Заповіт
- Кажанна — boy
Лучший видеоклип
- Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
- Dorofeeva — Японія
- Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
- Jamala — Ми ховаємся
- Jerry Heil — Додай гучності (12 points)
Открытие года
- Damnitskyi
- Sasha Norova
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Лучшая новая версія
- Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)
- Oks — Роман (Неангели cover)
- Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)
- Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)
- Наталья Могилевская & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)
- Христина Соловий & Ирина Билык — Франсуа (Ірина Білик cover)
Лучший альбом
- Dakh Daughters — Pandora’s Box
- Dakhabrakha — Ptakh
- Jerry Heil — Архетипи
- The Maneken — Nova Era
- Курган & Agregat — Поле каніфолі
- МУР — Ребелія [1991]
- Паліндром — Машина для трансляції снів
Лучшее концертное событие
- Max Barskih — Шоу во Дворце спорта
- Monatik — Серия концертов I.V.
- Артем Пивоваров — 7 шоу во Дворце спорта
- Наталья Могилевская — Юбилейное шоу
- Шугар — Шоу во Дворце спорта
Лучшая песня к фильму
- Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)
- Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)
- Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)
- Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)
- Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)
- Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)
- Михаил Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)
- Тина Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)
Список номинантов формировался на основе радиоротаций, телевизионных эфиров и популярности треков на стриминговых платформах с 1 января по 31 декабря 2025 года.
Победителей объявят 15 апреля в киевском Дворце Украина. Билеты на мероприятие уже в продаже.
Фото: премия Yuna