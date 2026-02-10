Оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna объявил имена номинантов 2026 года.

Церемония станет юбилейной, ведь награды будут вручаться уже в пятнадцатый раз.

Премия Yuna 2026 объявила номинантов

В этом году за статуэтки будут бороться артисты в 13 категориях. Организаторы также готовят спецпроект к годовщине — определят 15 самых влиятельных артистов за последние 15 лет.

Сейчас смотрят

Лидером по количеству упоминаний стала певица Jerry Heil, которая претендует на победу сразу в семи номинациях. Следом за ней идет Надя Дорофеева с пятью номинациями, Алена Омаргалиева получила четыре шанса на победу.

Важным нововведением премии этого года стала категория Лучшая новая версия. В ней жюри будет отмечать каверы и современные переосмысления известных хитов, вышедших в течение 2025 года. Кроме того, организаторы обновили состав жюри.

Премия Yuna 2026 — полный список номинантов

Лучшая песня

  • Alena Omargalieva — Мужчина
  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не п’яна-Закохана
  • Drevo — Смарагдове небо
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
  • Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Лучший исполнитель

  • Cheev
  • Drevo
  • Max Barskih
  • Monatik
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • Alena Omargalieva
  • Dorofeeva
  • Jerry Heil
  • Kola
  • MamaRika
  • Анна Тринчер

Лучшая поп-группа

  • 100лиця
  • Chico & Qatoshi
  • Kazka
  • Molodi
  • The Byca

Лучшая рок-группа

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Ziferblat
  • Скай
  • хейтспіч

Лучший дуэт/колаборация

  • Adam & Sasha Norova — Ay Ay
  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
  • Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi — Шовковиця
  • Jerry Heil & Yarmak — З якого ти поверху неба?

Хип-хоп хит

  • Jerry Heil — На килимі
  • Otoy — Пасма
  • Skofka — Стаємо сильнішими
  • Yarmak — Заповіт
  • Кажанна — boy

Лучший видеоклип

  • Alena Omargalieva & Кралиця — Не П’яна-Закохана
  • Dorofeeva — Японія
  • Dorofeeva & Positiff — Смак-печаль
  • Jamala — Ми ховаємся
  • Jerry Heil — Додай гучності (12 points)

Открытие года

  • Damnitskyi
  • Sasha Norova
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Лучшая новая версія

  • Domiy & Бумбокс — Дитина (Бумбокс cover)
  • Oks — Роман (Неангели cover)
  • Tvorchi — Мила моя (Володимир Івасюк cover)
  • Volodymyr Dantes — Одинокая (Ірина Білик cover)
  • Наталья Могилевская & Lely45 — Відправила Message (Наталія Могилевська cover)
  • Христина Соловий & Ирина Билык — Франсуа (Ірина Білик cover)

Лучший альбом

  • Dakh Daughters — Pandora’s Box
  • Dakhabrakha — Ptakh
  • Jerry Heil — Архетипи
  • The Maneken — Nova Era
  • Курган & Agregat — Поле каніфолі
  • МУР — Ребелія [1991]
  • Паліндром — Машина для трансляції снів

Лучшее концертное событие

  • Max Barskih — Шоу во Дворце спорта
  • Monatik — Серия концертов I.V.
  • Артем Пивоваров — 7 шоу во Дворце спорта
  • Наталья Могилевская — Юбилейное шоу
  • Шугар — Шоу во Дворце спорта

Лучшая песня к фильму

  • Alyona Alyona — А хто хейтить (OST 10 Блогерят)
  • Dorofeeva — Муракамі (OST Песики)
  • Jerry Heil & Monatik & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)
  • Shumei — Гуде вітер вельми в полі (OST Малевич)
  • Жадан/Турчинов — Мишоловка (OST Мишоловка)
  • Карна — Атоми (OST Каховський об’єкт)
  • Михаил Хома & Eugen Khmara — Там, де Різдво (OST Потяг до Різдва)
  • Тина Кароль — Вогники (OST Вартові Різдва)

Список номинантов формировался на основе радиоротаций, телевизионных эфиров и популярности треков на стриминговых платформах с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Победителей объявят 15 апреля в киевском Дворце Украина. Билеты на мероприятие уже в продаже.

Читайте также
Триумф Bad Bunny, магия Леди Гаги и трибьют Оззи Осборну: кто получил Грэмми 2026
Grammy 2026

Фото: премия Yuna

Связанные темы:

Премія Yuna
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.