Дом родителей певца Melovin пострадал во время массированной атаки на Одессу ночью 6 апреля.

Удар пришелся на Киевский и Приморский районы Одессы, где пострадали как многоэтажки, так и частный сектор, где находится родительский дом артиста.

Melovin об атаке на Одессу 6 апреля 2026 года

Певец выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что с его домом и родными.

– Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю, – написал Melovin в Telegram.

В марте 2024 года при обстреле приморского города артист потерял троюродную сестру. Артист рассказывал, что она погибла во время второго удара, когда спасатели доставали людей из поврежденного здания.

День траура в Одессе

Сегодня в Одессе объявили день траура по погибшим в результате ночной российской атаки. Россия унесла жизни трех человек, среди которых маленький ребенок.

В знак скорби на зданиях приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Также 16 человек получили ранения при обстреле, среди них есть дети и беременная женщина. Часть пострадавших – в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, многочисленные удары повлекли пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского заведения, а также на транспорте.

Напомним, что в начале апреля в результате удара российского беспилотника был разрушен дом блогера Даши Евтух в Полтаве. По ее словам, жилье придется сносить из-за аварийного состояния.

Связанные темы:

