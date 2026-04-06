Атака на Одессу зацепила родительский дом Melovin: подробности от артиста
- Дом родителей Melovin пострадал во время ночной атаки РФ в Одессу.
- Удар задел районы, где живет семья артиста.
- Певец сообщил о последствиях для дома и состоянии родных.
Дом родителей певца Melovin пострадал во время массированной атаки на Одессу ночью 6 апреля.
Удар пришелся на Киевский и Приморский районы Одессы, где пострадали как многоэтажки, так и частный сектор, где находится родительский дом артиста.
Melovin об атаке на Одессу 6 апреля 2026 года
Певец выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что с его домом и родными.
– Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю, – написал Melovin в Telegram.
В марте 2024 года при обстреле приморского города артист потерял троюродную сестру. Артист рассказывал, что она погибла во время второго удара, когда спасатели доставали людей из поврежденного здания.
День траура в Одессе
Сегодня в Одессе объявили день траура по погибшим в результате ночной российской атаки. Россия унесла жизни трех человек, среди которых маленький ребенок.
В знак скорби на зданиях приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Также 16 человек получили ранения при обстреле, среди них есть дети и беременная женщина. Часть пострадавших – в тяжелом состоянии.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, многочисленные удары повлекли пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского заведения, а также на транспорте.
Напомним, что в начале апреля в результате удара российского беспилотника был разрушен дом блогера Даши Евтух в Полтаве. По ее словам, жилье придется сносить из-за аварийного состояния.