6 квітня оголосили день жалоби в Одесі за загиблими внаслідок нічної російської атаки, яка забрала життя трьох людей, серед яких — маленька дитина.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

День жалоби в Одесі 6 квітня: що відомо

У День жалоби в Одесі 6 квітня на знак скорботи на будівлях приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Усім підприємствам і організаціям рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів та використання музики.

Місцева влада висловила щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Нагадаємо, що російські війська масовано атакували Одесу вночі проти 6 квітня, завдавши ударів по житлових районах міста.

Унаслідок атаки загинули троє людей — дві жінки та маленька дитина. Ще 16 осіб дістали поранення, серед них є діти та вагітна жінка, частина постраждалих перебуває у важкому стані.

