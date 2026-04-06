В Одесі оголосили день жалоби за загиблими 6 квітня
6 квітня оголосили день жалоби в Одесі за загиблими внаслідок нічної російської атаки, яка забрала життя трьох людей, серед яких — маленька дитина.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
День жалоби в Одесі 6 квітня: що відомо
У День жалоби в Одесі 6 квітня на знак скорботи на будівлях приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Усім підприємствам і організаціям рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів та використання музики.
Місцева влада висловила щирі співчуття родинам і близьким загиблих.
Нагадаємо, що російські війська масовано атакували Одесу вночі проти 6 квітня, завдавши ударів по житлових районах міста.
Унаслідок атаки загинули троє людей — дві жінки та маленька дитина. Ще 16 осіб дістали поранення, серед них є діти та вагітна жінка, частина постраждалих перебуває у важкому стані.