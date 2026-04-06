Будинок батьків співака Melovin постраждав під час масованої російської атаки на Одесу вночі 6 квітня.

Удар припав на Київський та Приморський райони Одеси, де постраждали як багатоповерхівки, так і приватний сектор, де розташований батьківський будинок артиста.

Melovin про атаку на Одесу 6 квітня 2026 року

Співак висловив співчуття родинам загиблих та повідомив, що з його будинком та рідними.

– Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю, – написав Melovin в Telegram.

У березні 2024 року під час обстрілу приморського міста артист втратив троюрідну сестру. Артист розповідав, що вона загинула під час другого удару, коли рятувальники діставали людей із пошкодженої будівлі.

День жалоби в Одесі

Сьогодні в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Росія забрала життя трьох людей, серед яких — маленька дитина.

На знак скорботи на будівлях приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Також 16 людей дістали поранення під час обстрілу, серед них є діти та вагітна жінка. Частина постраждалих – у важкому стані.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, численні удари спричинили пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу, а також на транспорті.

