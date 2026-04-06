Атака на Одесу зачепила батьківський будинок Melovin: подробиці від артиста
- Будинок батьків Melovin постраждав під час нічної атаки РФ на Одесу.
- Удар зачепив райони, де живе родина артиста.
- Співак повідомив про наслідки для оселі та стан рідних.
Будинок батьків співака Melovin постраждав під час масованої російської атаки на Одесу вночі 6 квітня.
Удар припав на Київський та Приморський райони Одеси, де постраждали як багатоповерхівки, так і приватний сектор, де розташований батьківський будинок артиста.
Melovin про атаку на Одесу 6 квітня 2026 року
Співак висловив співчуття родинам загиблих та повідомив, що з його будинком та рідними.
– Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю, – написав Melovin в Telegram.
У березні 2024 року під час обстрілу приморського міста артист втратив троюрідну сестру. Артист розповідав, що вона загинула під час другого удару, коли рятувальники діставали людей із пошкодженої будівлі.
День жалоби в Одесі
Сьогодні в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Росія забрала життя трьох людей, серед яких — маленька дитина.
На знак скорботи на будівлях приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Також 16 людей дістали поранення під час обстрілу, серед них є діти та вагітна жінка. Частина постраждалих – у важкому стані.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, численні удари спричинили пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу, а також на транспорті.
