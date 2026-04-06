Александр Терен в роли ментора: на ICTV2 покажут документальную ленту Стальные
- Лента Стальные рассказывает историю военного Дмитрия Колесника из Кривого Рога.
- Фильм поднимает тему поддержки воинов после ранений и их семей.
- Ментором для Дмитрия стал ветеран Александр Терен.
На телеканале ICTV2 6 апреля в 22:40 состоится премьера документальной ленты Стальные.
Это история о 30-летнем сержанте Нацгвардии Дмитрии Колеснике из Кривого Рога, который после тяжелого ранения и ампутации обеих ног возвращается к активной жизни.
Съемочная группа в течение года фиксировала каждый этап восстановления военного: от больничной койки в Днепре до реабилитации в США и первых шагов на протезах.
За это время между героем и командой сформировалось доверие – Дмитрий постоянно делился своими переживаниями, а съемочная группа сдружилась с его мамой и невестой Катей.
Кто такой Дмитрий Колесник
До полномасштабного вторжения Дмитрий Колесник был профессиональным футболистом. С началом войны он стал сержантом и командиром отделения в Национальной гвардии Украины.
Два года назад Дмитрий получил ранения во время ротации — внедорожник, находившийся военный, атаковали вражеские дроны.
В результате боец потерял обе ноги: левую ампутировали сразу, а правую врачам в Днепре спасти не удалось.
В фильме показана не только физическая боль, через которую пришлось пройти Дмитрию Колеснику, но и периоды отчаяния и адаптации к новым условиям жизни.
Протезирование в США и поддержка от Александра Терена
Важную роль в восстановлении сыграл ветеран Александр Терен, сам прошедший через ампутацию и протезирование.
Он стал ментором для Дмитрия, с которым главный герой фильма Стальные обсуждал как бытовые, так и сложные личные вопросы, связанные с жизнью после ранения.
По словам авторов проекта, юмор стал одним из механизмов адаптации – способом справиться с самыми сложными эмоциями.
Благодаря фонду Future for Ukraine Дмитрий попал на протезирование в Medical Center Prosthetics в Вашингтоне. Оформление документов происходило в сжатые сроки – съемочная группа координировала процесс, чтобы герой успел присоединиться к программе.
Во время этой поездки Дмитрий впервые летел самолетом – авиакомпания Air France вручила ему сертификат в честь этого. Также он посетил местные мероприятия, вечеринки, музеи, бейсбольный матч и даже попытался управлять небольшим самолетом вместе с волонтерами.
Жизнь после ранения
В ленте зафиксированы ключевые этапы восстановления, которые для героя стали определяющими: преодоление зависимости от обезболивающих, первая самостоятельная прогулка на кресле-коляске за пределы палаты, посещение бассейна и возвращение к вождению автомобиля с адаптированной системой управления.
Авторы фильма также обращают внимание на опыт, полученный командой во время съемок. В частности, важность самостоятельности для людей после ампутаций, а также то, что чрезмерная жалость может мешать восстановлению. Отдельно в фильме поднимается тема фантомной боли, с которой сталкиваются военные после потери конечностей.
Финальной сценой стала встреча Дмитрия с игроками ФК Шахтер. Стальные – командой футболистов с ампутациями. Несмотря на сложности с логистикой по возвращении из США, герой успел присоединиться к съемкам.