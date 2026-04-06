Олександр Терен у ролі ментора: на ICTV2 покажуть документальну стрічку Сталеві
На телеканалі ICTV2 6 квітня о 22:40 відбудеться прем’єра документальної стрічки Сталеві.
Це історія про 30-річного сержанта Нацгвардії Дмитра Колесника з Кривого Рогу, який після важкого поранення та ампутації обох ніг повертається до активного життя.
Знімальна група протягом року фіксувала кожен етап відновлення військового: від лікарняного ліжка в Дніпрі до реабілітації у США та перших кроків на протезах.
За цей час між героєм і командою сформувалася довіра — Дмитро постійно ділився своїми переживаннями, а знімальна група здружилася з його мамою та нареченою Катею.
Хто такий Дмитро Колесник
До повномасштабного вторгнення Дмитро Колесник був професійним футболістом. Із початком великої війни він став сержантом і командиром відділення у Національній гвардії України.
Два роки тому Дмитро отримав поранення під час ротації — позашляховик, у якому перебував військовий, атакували ворожі дрони.
Внаслідок цього боєць втратив обидві ноги: ліву ампутували одразу, а праву лікарям у Дніпрі врятувати не вдалося.
У фільмі показано не лише фізичний біль, через який довелося пройти Дмитру Колеснику, а й періоди розпачу та адаптації до нових умов життя.
Протезування у США та підтримка від Олександра Терена
Важливу роль у відновленні відіграв ветеран Олександр Терен, який сам пройшов через ампутацію та протезування.
Він став ментором для Дмитра, з яким головний герой фільму Сталеві обговорював як побутові, так і складні особисті питання, пов’язані з життям після поранення.
За словами авторів проєкту, гумор став одним із механізмів адаптації — спосібом впоратися з найскладнішими емоціями.
Завдяки фонду Future for Ukraine Дмитро потрапив на протезування до Medical Center Prosthetics у Вашингтоні. Оформлення документів відбувалося в стислі терміни — знімальна група координувала процес, щоб герой встиг приєднатися до програми.
Під час цієї поїздки Дмитро вперше полетів літаком — авіакомпанія Air France вручила йому сертифікат на честь цього. Також він відвідав місцеві заходи, вечірки, музеї, бейсбольний матч і навіть спробував керувати невеликим літаком разом із волонтерами.
Життя після поранення
У стрічці зафіксовані ключові етапи відновлення, які для героя стали визначальними: подолання залежності від знеболювальних, перша самостійна прогулянка на кріслі колісному за межі палати, відвідування басейну та повернення до водіння автомобіля з адаптованою системою керування.
Автори фільму також звертають увагу на досвід, який отримала команда під час зйомок. Зокрема, важливість самостійності для людей після ампутацій, а також те, що надмірна жалість може заважати відновленню. Окремо у фільмі порушується тема фантомного болю, з яким стикаються військові після втрати кінцівок.
Фінальною сценою стала зустріч Дмитра з гравцями ФК Шахтар. Сталеві — командою футболістів з ампутаціями. Попри складнощі з логістикою після повернення зі США, герой встиг приєднатися до зйомок.