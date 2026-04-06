Звезда сериала Беверли-Хиллз 90 210 Тори Спеллин попала в дорожно-транспортное происшествие в Калифорнии.

Вместе с ней в авто находились семь детей — четверо ее собственных и трое друзей семьи.

Авария произошла в городе Темекула вечером в четверг около 18:00. По предварительным данным, автомобиль актрисы столкнулся с другим авто после того, как водитель на скорости проехал на красный свет.

На место происшествия прибыли правоохранители. В результате столкновения повреждения получили два автомобиля. Все участники аварии были осмотрены медиками на месте, после чего их доставили в больницы.

Спеллинг и семь детей, находившихся с ней в салоне авто, госпитализировали несколькими каретами скорой помощи.

По имеющейся информации, пострадавшие получили различные травмы — сотрясение мозга, порезы и ушибы. В то же время, серьезных последствий удалось избежать.

Очевидцы отмечают, что после аварии актриса живо общалась с полицейскими и находилась в состоянии сильного эмоционального напряжения, что может быть связано с адреналином после ДТП.

Правоохранители пока не сообщают о задержании. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Для звезды, это не первый инцидент на дороге. В 2011 году она попала в ДТП, когда, будучи беременной, врезалась в стену во время преследования фотографом.

Тори Спеллинг, которой сейчас 52 года, воспитывает пятерых детей от брака с Дином Макдермоттом. Пара объявила о разрыве в 2024 году и завершила развод в 2025-м.

Последний дорожный инцидент произошел спустя несколько месяцев после того, как Спеллинг отменила публичное мероприятие в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем, подчеркнув, что вынуждена “прислушаться к своему организму”.

Источник : TMZ, Independent

