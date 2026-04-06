Зірка серіалу Беверлі-Гіллз 90210 Торі Спеллін потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Каліфорнії.

Разом із нею в авто перебували семеро дітей — четверо її власних та троє друзів родини.

Торі Спеллінг потрапила у ДТП

Аварія сталася у місті Темекула увечері в четвер, близько 18:00. За попередніми даними, автомобіль акторки зіткнувся з іншим авто після того, як водій на швидкості проїхав на червоне світло.

Зараз дивляться

На місце події прибули правоохоронці. Внаслідок зіткнення пошкоджень зазнали два автомобілі. Усі учасники аварії були оглянуті медиками на місці, після чого їх доправили до лікарень.

Спеллінг та сімох дітей, що перебували з нею в салоні авто, госпіталізували кількома каретами швидкої допомоги.

За наявною інформацією, постраждалі отримали різні травми — зокрема струс мозку, порізи та забої. Водночас серйозних наслідків вдалося уникнути.

Очевидці зазначають, що після аварії акторка жваво спілкувалася з поліцейськими та перебувала у стані сильного емоційного напруження, що може бути пов’язано з адреналіном після ДТП.

Правоохоронці наразі не повідомляють про затримання. Обставини аварії встановлюються.

ДТП за участю Торі Спеллінг

Для зірки це не перший інцидент на дорозі. У 2011 році вона потрапила в ДТП, коли, перебуваючи вагітною, врізалася в стіну під час переслідування фотографом.

Торі Спеллінг, якій нині 52 роки, виховує п’ятьох дітей від шлюбу з Діном Макдермоттом. Пара оголосила про розрив у 2024 році та завершила розлучення у 2025-му.

Останній дорожній інцидент стався через кілька місяців після того, як Спеллінг скасувала публічний захід у Лас-Вегасі через проблеми зі здоров’ям, наголосивши, що змушена “прислухатися до свого організму”.

Джерело : TMZ, Independent

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.