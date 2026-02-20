Ведущий Факты. Спорт и телемарафона Єдині новини Андрей Ковальский признался, как ему удалось похудеть, а также рассказал, как в командировке за границей попал в ДТП.

Ковальский о похудении и ДТП

В комментарии журналистке программы Ранок у великому місті на ICTV2 Ксении Малинюк ведущий отметил, что не прибегал к уколам для похудения. Сбросить вес Ковальскому помогли занятия спортом, здоровое питание и витамины.

Недавно во время командировки за границей ведущий попал в аварию, из-за чего ему пришлось зашивать верхнюю губу в двух местах. Ковальский призвал всех соблюдать правила безопасности и всегда пользоваться ремнями безопасности в авто.

— Я был пассажиром, в меня врезалась другая пассажирка и немного изменила мне разрез губ. Пристегивайтесь обязательно, если садитесь в машину. Где угодно: спереди или сзади. Мы были сзади, — сказал Андрей.

В начале февраля в ДТП в Киеве попала Наталья Могилевская. В аварии столкнулись сразу три автомобиля, причиной инцидента стала гололедица на дороге.

Фото: Андрей Ковальский

Источник : Ранок у великому місті

