Телеведущая Алина Шаманская впервые отреагировала на публичные заявления бывшей избранницы шоумена Руслана Ханумака Екатерины Шевченко, ранее поставившей точку в отношениях.

Алина объяснила, как восприняла сообщение Екатерины, а также рассказала о переживаниях, связанных с сыном.

Реакция Шаманской на заявление Шевченко

По словам Шаманской, она не общалась с уже бывшей экс-мужа ни до, ни после ее публикации. Разрыв Ханумака с Шевченко не вызывал у телезвезды желания злорадствовать.

— Мне жаль каждую женщину, которая сталкивается с моральным насилием, — абсолютно каждую. Я не злорадствую, я не радуюсь, потому что там замешали без моего разрешения моего ребенка. Потому это все неприятно. Я желаю ей искренне пережить все это, двигаться дальше и пусть у нее все будет хорошо, – прокомментировала Алина.

Отдельно Шаманская рассказала о состоянии сына Артура. По словам ведущей, она не сразу поняла, что происходит, но чувствовала изменения в поведении ребенка.

— Когда они развелись, у меня просто глаза на лоб полезли от того, что я узнала, что было за кадром. Потому что Артурчик расслабился и стал мне рассказывать, что действительно было. Для каждой мамы это было бы очень больно, очень неприятно, но мне очень не хочется, чтобы моего сына мусолили в прессе, чтобы появлялись его фото в каком-то негативном ключе, потому что он уже взрослый, он умный, он все понимает, – призналась блогер.

Стресс из-за переживаний за сына сильно ударил по самой ведущей. Алина Шаманская поделилась, что тогда начала набирать вес, и почти перестала выходить в люди. Ведь весь внутренний ресурс она тратила на восстановление эмоционального состояния ребенка.

Источник : Люкс ФМ

