Ведущая Алина Шаманская призналась, удалось ли ей наладить отношения с бывшим мужем, шоуменом Русланом Ханумаком, с которым она воспитывает 7-летнего сына Артура.

Шаманская об экс-муже

После развода Шаманская и Ханумак не могли наладить связь в вопросах, касающихся воспитания сына. Ведущая жаловалась, что бывший настраивает Артура против нее, не привозит его вовремя, манипулирует им и грубо общается.

Об этом всем Алина решилась рассказать в интервью Маше Ефросининой. Шаманская говорит, что после публичного разглашения коммуникация с Ханумаком стала спокойнее. Хотя разногласия в подходе к воспитанию сына у них до сих пор остаются.

— Честно скажу, после того, как вышло интервью, все стало значительно спокойнее. Я так подозреваю, что человек понял, что больше я молчать не буду. Если что-то будет происходить, я об этом открыто расскажу. Сейчас я не могу сказать, что все идеально, потому что разногласия в воспитании, в подходе к ребенку у нас есть, но в плане коммуникации как-то стало спокойнее, — поделилась Алина в комментарии Ранку у великому місті.

Ранее Шаманская рассказывала, что стало последней каплей в браке с Ханумаком. О разрыве отношений пары стало известно в начале 2023 года, официально они развелись летом 2024-го.

