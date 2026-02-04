Ведуча рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті Аліна Шаманська зізналася, що набрала 10 кілограмів.

На зміну ваги блогерки вплинула низка факторів, зокрема стрес, недосипання через постійні нічні атаки РФ по Україні, а також компульсивні переїдання.

Шаманська про набір ваги

Про свій емоційний стан Аліна відверто розповіла у сториз в Instagram. Ведуча поділилася, що має хаотичний режим харчування через брак ресурсу на приготування їжі та схильність заїдати внутрішню тривогу.

На 2026 рік Шаманська мала чіткий план — налагодити режим, зайнятися спортом та правильно харчуватися. Однак події в Україні та особисті проблеми неабияк вибили ведучу з колії.

– Я поправилась на 10 кг. Я не влажу в 80% своїх речей… Старий пуховик, який на мені завжди висів – не застібається. Я їм просто те, що бачу, не тому, що “хочу”, а через відсутність ресурсу щось собі готувати. “Краще ж” швидко з’їсти цукерку, яка валяється, ніж йти і варити гречку і робити салат. Це не про бажання їсти — це бажання годувати внутрішню тривогу, – написала блогерка.

