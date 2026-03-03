Стосунки шоумена Руслана Ханумака та його коханої Катерини Шевченко, про які стало відомо у травні 2025 року, призвели до гучного публічного звинувачення.

Катерина в емоційному пості відверто розповіла про фінансові проблеми та нестерпні для неї умови спільного побуту.

Претензії до Ханумака

За словами обраниці коміка, рішення винести особисте життя на публіку було вимушеним, аби остаточно “поставити крапку”.

Однією з причин конфлікту стали невиконані фінансові зобов’язання з боку шоумена. Шевченко заявила, що через людину, яка обіцяла забезпечувати родину, вона звільнилася з роботи, але в результаті опинилася у “борговій ямі”.

– Коли тебе залишають з боргами, що не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім’ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі – це жах, – написала Катерина.

Вона також додала, що неодноразово подорожувала різними континентами заради цих стосунків, проте врешті визнала, що підписники, які критикували її вибір у коментарях, мали рацію.

Окрім фінансових претензій, Шевченко поскаржилася на примусове сумісне проживання дітей. Вона зазначила, що їй фактично “нав’язували чужу дитину”, вочевидь, кажучи про спільного сина Руслана Ханумака з ведучою Аліною Шаманською.

Реакція мережі

Думки в повідомленнях під постом розділилися: частина підписників підтримує Катерину, інша – критикує, третя – не вірить, що цей пост писала Шевченко, припускаючи, що сторінку зламали.

Втім, жінка активно спілкується в коментарях, запевняючи, що допис робила самостійно, просто “всьому є межа”.

Шевченко висловилася і про Шаманську, після того як фоловери присоромили Катерину за те, що вона “вплутує дитину” в цю історію.

Сама Аліна Шаманська наразі публічно не відреагувала на пост Катерини Шевченко, мовчить і Руслан Ханумак.

Ще в грудні минулого року стрічка Шевченко була сповнена спільних фото з коміком та зізнань у коханні. Ба більше, під час протистояння колишнього подружжя Катерина стала на бік Руслана, звинувачуючи прихильниць Аліни у брехні.

Шевченко та Ханумак познайомилися у США, але згодом переїхали до Києва разом із сином Катерини.

