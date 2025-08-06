Стала відома причина смерті Оззі Осборна: що вказано в документах

Фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер внаслідок серцевого нападу. Згідно зі свідоцтвом про смерть, зірка хеві-металу страждав на ішемічну хворобу серця і хворобу Паркінсона.

Документ до реєстру в Лондоні подала донька музиканта Еймі Оззі. Він потрапив у розпорядження The New York Times у вівторок.

– У свідоцтві про смерть йдеться, що Осборн помер від позалікарняної зупинки серця, гострого інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона з вегетативною дисфункцією, – повідомляє NYT.

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Оззі Осборн пішов з життя у віці 76 років. 22 липня, у день смерті зірки, до його маєтку в Чалфонт-Сент-Джайлс прибув гелікоптер екстреної медичної допомоги. Лікарі кілька годин боролися за життя музиканта.

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Коли рідні Осборна оголосили про його смерть, вони не вказали причину, хоча протягом останніх років зірка мав чимало проблем зі здоров’ям, зокрема хворобу Паркінсона і пошкодження хребта. У лютому він повідомив одній з радіостанцій, що більше не може ходити.

5 липня Оззі Осборн востаннє виступив на сцені разом із учасниками Black Sabbath. 30 липня тисячі шанувальників з’їхалися до Бірмінгема на похоронну процесію, під час якої труну з Оззі провезли містом на катафалку, перед приватним похороном.

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