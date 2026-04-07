Дружина покійного рок-музиканта Оззі Осборна, 73-річна Шерон Осборн, виставила на продаж їхній сімейний маєток у районі Генкок-Парк (Лос-Анджелес).

Вартість нерухомості оцінюють у $17 млн. Рішення про продаж удова ухвалила через вісім місяців після смерті легендарного фронтмена Black Sabbath.

Чому Шерон Осборн продає маєток

Після смерті Оззі, який пішов із життя минулого літа від серцевої недостатності, Шерон планує змінити спосіб життя. Величезний будинок площею понад 940 кв. м став для неї завеликим.

Замість розкішного маєтку Шерон планує придбати меншу квартиру в Лос-Анджелесі. Це дозволить їй бути ближче до дітей — Еймі, Джека та Келлі — та п’ятьох онуків, які живуть у Каліфорнії.

Водночас вона не збирається остаточно покидати Велику Британію: Шерон планує ділити свій час навпіл між США та родинним гніздом Welders House у графстві Бакінгемшир, де похований Оззі.

Історія маєтку Осборнів

Пара придбала цей будинок у 2015 році за $11,85 млн. Маєток, зведений ще у 1920-х роках, має унікальну історію та інтер’єр:

У ньому є домашній кінотеатр із колекцією автографів зірок, які відвідували цей дім. Серед них — підпис Елвіса Преслі на каміні.

Під час реновації Шерон намагалася зберегти стиль початку XX століття. Вона переробила кухню, зробивши її менш модерновою, щоби пасувала до історичного вигляду будівлі.

На ділянці розташований гостьовий будинок та відкритий басейн.

Раніше подружжя вже намагалося продати цей дім за $18 млн, коли планувало остаточне повернення до Великої Британії, проте згодом зняло оголошення з ринку.

Джерело : Daily Mail

