Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке: сеть в восторге
- Кэтрин Зета-Джонс опубликовала пасхальное селфи в вышитом платье.
- Актриса выбрала модель от украинского дизайнера Роберт Мищенко.
- Ранее Зета-Джонс уже появлялась в вышиванке от Виты Кин.
Звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание украинских пользователей соцсетей своим селфи к Пасхе.
Актриса отмечала праздник по католической традиции 5 апреля, поэтому опубликовала поздравления, выбрав для этого снимок в вышиванке.
Кэтрин Зета-Джонс надела вышиванку
На фото Кэтрин одета в красное платье с геометрическим узором украинского дизайнера Роберта Мищенко.
В комментариях одна из подписчиц поделилась фото в таком же платье, обратив внимание на модель.
Это не единственная вышиванка в гардеробе звезды сериала Венздей. Ранее Кэтрин Зета-Джонс уже появлялась на публике в вышитой рубашке от украинского дизайнера Виты Кин, позируя вместе со своим мужем, актером и другом Украины, Майклом Дугласом.
Также сама модельєр раньше публиковала у себя на странице в Instagram снимок актрисы в другой своей вышиванке.
Реакция украинцев
Особенно активно украинские пользователи соцсетей комментируют сообщение Зеты-Джонс в Threads. Отличилась там и певица Злата Огневич.
– Вау! Вы так хороша! И чудесная украинская вышивка, – написала артистка.
Не жалеют комплиментов и выражают восторг и другие подписчики голливудской звезды. Также в комментариях люди шутят, упоминая о традициях на Пасху.
- Окна вымыли?
- Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке, а ты еще нет!
- Мама Венздей в вышиванке. Теперь мы видели все!
- Офигеть-не встать, сама пани Кэтрин в нашей вышиванке!
- Наша вышиванка подходит всем!
- Видно, что у пани Кэтрин отличный вкус!
- Видимо, Майкл из Украины привез хороший подарок. С праздником!
Недавно вышиванка появилась и в гардеробе актера Бена Стиллера. Рубашку ему подарил украинский скелетонист Владислав Гераскевич в благодарность за поддержку в скандале с МОК.