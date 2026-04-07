Звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание украинских пользователей соцсетей своим селфи к Пасхе.

Актриса отмечала праздник по католической традиции 5 апреля, поэтому опубликовала поздравления, выбрав для этого снимок в вышиванке.

Кэтрин Зета-Джонс надела вышиванку

На фото Кэтрин одета в красное платье с геометрическим узором украинского дизайнера Роберта Мищенко.

В комментариях одна из подписчиц поделилась фото в таком же платье, обратив внимание на модель.

Это не единственная вышиванка в гардеробе звезды сериала Венздей. Ранее Кэтрин Зета-Джонс уже появлялась на публике в вышитой рубашке от украинского дизайнера Виты Кин, позируя вместе со своим мужем, актером и другом Украины, Майклом Дугласом.

Также сама модельєр раньше публиковала у себя на странице в Instagram снимок актрисы в другой своей вышиванке.

Реакция украинцев

Особенно активно украинские пользователи соцсетей комментируют сообщение Зеты-Джонс в Threads. Отличилась там и певица Злата Огневич.

– Вау! Вы так хороша! И чудесная украинская вышивка, – написала артистка.

Не жалеют комплиментов и выражают восторг и другие подписчики голливудской звезды. Также в комментариях люди шутят, упоминая о традициях на Пасху.

Окна вымыли?

Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке, а ты еще нет!

Мама Венздей в вышиванке. Теперь мы видели все!

Офигеть-не встать, сама пани Кэтрин в нашей вышиванке!

Наша вышиванка подходит всем!

Видно, что у пани Кэтрин отличный вкус!

Видимо, Майкл из Украины привез хороший подарок. С праздником!

Недавно вышиванка появилась и в гардеробе актера Бена Стиллера. Рубашку ему подарил украинский скелетонист Владислав Гераскевич в благодарность за поддержку в скандале с МОК.

