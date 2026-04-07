Кетрін Зета-Джонс засвітилася у вишиванці: мережа у захваті
- Кетрін Зета-Джонс опублікувала великоднє селфі у вишитій сукні.
- Акторка обрала модель від українського дизайнера Роберт Міщенка.
- Раніше Зета-Джонс вже з’являлася у вишиванці від Віти Кін.
Зірка Голлівуду Кетрін Зета-Джонс привернула увагу українських користувачів соцмереж своїм селфі до Великодня.
Акторка відзначала свято за католицькою традицією 5 квітня, тож опублікувала привітання, обравши для цього знімок у вишиванці.
Кетрін Зета-Джонс вдягнула вишиванку
На фото Кетрін вбрана у червону сукню з геометричним візерунком від українського дизайнера Роберта Міщенка.
У коментарях одна з підписниць поділилася фото у такій самій сукні, звернувши увагу на модель.
Це не єдина вишиванка у гардеробі зірки серіалу Венздей. Раніше Кетрін Зета-Джонс вже зʼявлялася на публіці у вишитій сорочці від української дизайнерки Віти Кін, позуючи разом зі своїм чоловіком, актором та другом України, Майклом Дугласом.
Також сама модельєрка раніше публікувала у себе на сторінці в Instagram знімок акторки в іншій своїй вишиванці.
Реакція українців
Особливо активно українські користувачі соцмереж коментують допис Зети-Джонс у Threads. Відзначилася там і співачка Злата Огнєвіч.
– Вау! Ви така гарна! І чудова українська вишивка, – написала артистка.
Не шкодують компліментів та висловлюють захват й інші підписники голлівудської зірки. Також у коментарях люди жартують, згадуючи про традиції на Великдень.
- Вікна вимили?
- Кетрін Зета-Джонс у вишиванці, а ти ще ні!
- Мама Венздей у вишиванці. Тепер ми бачили все!
- Офігіти не встати, сама пані Кетрін в нашій вишиванці!
- Наша вишиванка пасує усім!
- Видно, шо в пані Кетрін чудовий смак!
- Певно, Майкл з України привіз гарний подарунок. Зі святом!
Нещодавно вишиванка зʼявилася і в гардеробі актора Бена Стіллера. Сорочку йому подарував український скелетоніст Владислав Гераскевич на знак подяки за підтримку у скандалі з МОК.