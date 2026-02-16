Горжусь этим: фигурист Джонни Вейр показался в вышиванке на Олимпиаде-2026
- Джонни Вейр публично поддержал Украину на Олимпийских играх-2026 в Милане.
- Американский фигурист показался в вышиванке под песню Артема Пивоварова - Ой на горі.
- В комментариях украинцы поблагодарили спортсмена за позицию.
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию и бронзовый призер чемпионата мира-2008 Джонни Вейр появился в вышиванке на Олимпийских играх-2026. Таким образом спортсмен публично поддержал Украину.
Джонни Вейр в вышиванке на Олимпиаде-2026
На личной странице в Instagram американский фигурист поделился видео, на котором позирует в вышиванке. Свой пост Джонни Вейр дополнил треком украинского артиста Артема Пивоварова — Ой на гогі.
— Я горжусь тем, что носил вышиванку в Милане, – написал он.
В комментариях украинцы поблагодарили Джонни Вейра за поддержку нашего государства, а также отметили, что ему очень идет вышиванка.
К слову, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане Вейр работает аналитиком и комментатором фигурного катания для трансляций NBC Olympics.
Фигурист не впервые высказывается в поддержку Украины. В феврале 2024 года он надел украинскую форму и призвал мир помогать нашему государству в борьбе с российскими оккупантами.
Напомним, что украинский фигурист Кирилл Марсак финишировал 19-м на зимних Олимпийских играх-2026. Он допустил ошибки, в частности упал при выполнении четверного сальхова.