Трехкратный чемпион США по фигурному катанию и бронзовый призер чемпионата мира-2008 Джонни Вейр появился в вышиванке на Олимпийских играх-2026. Таким образом спортсмен публично поддержал Украину.

Джонни Вейр в вышиванке на Олимпиаде-2026

На личной странице в Instagram американский фигурист поделился видео, на котором позирует в вышиванке. Свой пост Джонни Вейр дополнил треком украинского артиста Артема Пивоварова — Ой на гогі.

— Я горжусь тем, что носил вышиванку в Милане, – написал он.

В комментариях украинцы поблагодарили Джонни Вейра за поддержку нашего государства, а также отметили, что ему очень идет вышиванка.

К слову, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане Вейр работает аналитиком и комментатором фигурного катания для трансляций NBC Olympics.

Фигурист не впервые высказывается в поддержку Украины. В феврале 2024 года он надел украинскую форму и призвал мир помогать нашему государству в борьбе с российскими оккупантами.

