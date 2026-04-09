Супруги-фотографы Константин и Влада Либеровы, документирующие войну, не остановили работу даже после рождения ребенка.

Об этом Константин Либеров рассказал журналистке Ксении Малинюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Константин Либеров об переменах после появления сына

В конце прошлого года у пары родился сын Ной.

По словам Константина, появление ребенка стало важным событием, дополнившим их жизнь. В то же время привычный им уклад и ритм не изменились: Либеровы продолжают ездить на фронт и создавать фоторепортажи.

— Это ощущение, что мы стали более полными. Я не знаю, может, это звучит неправильно, но какая-то картина дорисована, — поделился фотограф.

Через четыре месяца после рождения сына Либеровы уже не раз ездили на фронт вместе. Когда родителей нет дома, малыш остается с няней.

Либеров о поездке в Лондон

Кроме работы в Украине, супруги продолжают представлять свои проекты за рубежом.

В середине марта Константин и Влада Либеровы презентовали в Лондоне свою первую фотокнигу Глаза войны, в частности, для украинского коммьюнити.

Также они увиделись с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

— Очень скучает по Украине. Говорили о войне, фронте, о том, как он двигается, – рассказал Константин.

Фотограф добавил, что встретиться с Залужным у него с супругой вышло довольно быстро. По его словам, они написали в посольство, что хотят нанести визит, и их сразу приняли.

Источник : Утро в большом городе

