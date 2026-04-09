Подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови, які документують війну, не зупинило роботу навіть після народження дитини.

Про це Костянтин Ліберов розповів журналістці Ксенії Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Костянтин Ліберов про зміни після появи сина

Наприкінці минулого року у пари народився син Ной.

За словами Костянтина, поява дитини стала важливою подією, яка доповнила їхнє життя. Водночас звичний їм уклад і ритм не змінилися: Ліберови продовжують їздити на фронт і створювати фоторепортажі.

— Це відчуття, що ми стали більш повними. Я не знаю, може це звучить неправильно, але якась картина домальована, — поділився фотограф.

За чотири місяці після народження сина Ліберови вже не раз їздили на фронт разом. Коли батьків немає вдома, малюк лишається із нянею.

Ліберов про поїздку до Лондона

Окрім роботи в Україні, подружжя продовжує представляти свої проєкти за кордоном.

У середині березня Костянтин і Влада Ліберови презентували в Лондоні свою першу фотокнигу Очі війни, зокрема для українського комʼюніті.

Також вони побачилися із колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

— Дуже сумує за Україною. Говорили про війну, фронт, про те, як він рухається, — розповів Костянтин.

Фотограф додав, що зустрітися із Залужним у нього з дружиною вийшло доволі швидко. За його словами, вони написали в посольство, що хочуть зробити візит, і їх одразу прийняли.

Джерело : Ранок у великому місті

