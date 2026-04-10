Извините, этот текст доступен только на “ Укр ”.

Свадьба поп-звезды Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Тревиса Келси может состояться уже этим летом в Нью-Йорке.

По данным источника Page Six, пара разослала приглашение формата save-the-date, где указаны дата и город празднования.

Свадьба Тейлор Свифт — что известно

По информации инсайдера, церемония запланирована на 3 июля. Нью-Йорк как локация стал неожиданностью, ведь раньше ходили слухи, что пара рассматривает другой вариант — штат Род-Айленд, где у Свифт есть имение.

Сейчас смотрят

В то же время, еще в ноябре источники сообщали, что влюбленные могут отказаться от этой идеи и выбрать более масштабную локацию, способную принять больше гостей.

Нью-Йорк имеет особое значение для Тейлор Свифт. Певица живет там с 2014 года, когда приобрела два пентхауса в районе Трайбека и объединила их в большой дуплекс. Позже она расширила свою недвижимость, купив еще один таунхаус и лофт в том же доме.

Город также стал вдохновением для ее творчества — в частности, для песни Welcome to New York. Кроме того, в 2014–2015 годах Свифт была глобальным послом города, популяризируя его как туристическое направление.

Любовь к Нью-Йорку разделяет и Тревис Келси. Ранее он отмечал, что ему нравится просто гулять по городу, чувствовать его атмосферу и ритм жизни.

Кто из звезд женился в Нью-Йорке

Если информация подтвердится, пара присоединится к списку знаменитостей, женившихся в Нью-Йорке. Среди них Бейонсе и Jay-Z, а также Джастин и Гейли Биберы.

Дополнительным символизмом событие наделяет дата — 3 июля, накануне Дня независимости США, который является одним из любимых праздников Тейлор Свифт. В этом году страна отмечает 250-летие с момента основания.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.