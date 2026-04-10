Весілля попзірки Тейлор Свіфт та гравця в американський футбол Тревіса Келсі може відбутися вже цього літа у Нью-Йорку.

За даними джерела Page Six, пара розіслала запрошення формату save-the-date, де вказано дату та місто святкування.

Весілля Тейлор Свіфт — що відомо

За інформацією інсайдера, церемонію заплановано на 3 липня. Нью-Йорк як локація став несподіванкою, адже раніше ширилися чутки, що пара розглядає інший варіант — штат Род-Айленд, де у Свіфт є маєток.

Зараз дивляться

Водночас ще у листопаді джерела повідомляли, що закохані можуть відмовитися від цієї ідеї та обрати більш масштабну локацію, здатну прийняти більше гостей.

Нью-Йорк має особливе значення для Тейлор Свіфт. Співачка живе там із 2014 року, коли придбала два пентхауси в районі Трайбека та об’єднала їх у великий дуплекс. Згодом вона розширила свою нерухомість, купивши ще один таунхаус і лофт у тому ж будинку.

Місто також стало натхненням для її творчості — зокрема для пісні Welcome to New York. Крім того, у 2014–2015 роках Свіфт була глобальною амбасадоркою міста, популяризуючи його як туристичний напрям.

Любов до Нью-Йорка поділяє і Тревіс Келсі. Раніше він зазначав, що йому подобається просто гуляти містом, відчувати його атмосферу та ритм життя.

Хто з зірок одружувався в Нью-Йорку

Якщо інформація підтвердиться, пара приєднається до списку знаменитостей, які одружувалися у Нью-Йорку. Серед них — Бейонсе і Jay-Z, а також Джастін і Гейлі Бібери.

Додаткового символізму події надає дата — 3 липня, напередодні Дня незалежності США, який є одним із улюблених свят Тейлор Свіфт. Цього року країна також відзначає 250-річчя з моменту заснування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.