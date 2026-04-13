Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогер Инна Мирошниченко поделилась результатами длительного отдыха за границей для приемной дочери Ангелины.

По ее словам, за два месяца девочке удалось добиться заметного прогресса как физического, так и эмоционального.

Инна Мирошниченко о переменах у приемной дочери

Инна призналась, что длительный отпуск был определенным риском, ведь предыдущие поездки давались Ангелине сложно.

Девочка могла спать по 20 часов, не общаться и отказываться от еды. На этот раз многодетная мать решила сосредоточиться на сенсорном развитии через воду и песок. Одним из главных результатов стало то, что ее дочь научилась плавать.

— Это казалось невозможным с ее координацией, но Ангелина сама научилась плавать, нырять на дно бассейна, делать сальто в воде и многое другое. Почему казалось невозможным? Ибо ее тело всегда сильно напряжено. И в нем очень много паники. Плавание – это о доверии, расслаблении. Первые разы шла ко дну, как камешек – прямо и четко. Но постепенно отпустила все и поплыла. Благодаря этому раскрылись плечи, спина, выровнялась осанка, – написала Инна Мирошниченко.

Также, по ее словам, за это время дочь выросла на несколько сантиметров и набрала вес. Она стала более самостоятельной и ответственной.

Пауза в обучении ради развития

Мирошниченко отметила, что на время отпуска на Бали фактически поставила обучение дочери на паузу. Инна говорит, что это было сознательным решением.

— Радуюсь, потому что понимаю, насколько сенсорная интеграция, вода, песок важны для развития. Поэтому рискнула дать это даже во вред обучению и интеллектуальному развитию. Потому что с этим у нас получилась почти пауза в 2,5 месяца. Но я знаю, что все не зря. И что научить тело чувствовать себя важнее, чем знать 6, разделить на 3 (да, этого еще не знаем), — поделилась она.

В то же время Инна Мирошниченко подчеркнула, что период отдыха был непростым для всей семьи. Ведь пришлось проходить через эмоциональные срывы, слезы и ощущения бессилия — как со стороны Ангелины, так и взрослых.

Впрочем, Инна добавила, что сознательно не выносит эти сложности в публичное пространство, оставляя их в ближайших окружении. В то же время она пытается фокусироваться на достижениях и постепенных изменениях, которые дают ощущение движения вперед.

