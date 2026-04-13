Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка й блогерка Інна Мірошниченко поділилася результатами тривалого відпочинку за кордоном для названої доньки Ангеліни.

За її словами, за два місяці дівчинці вдалося досягти помітного прогресу — як фізичного, так і емоційного.

Інна Мірошниченко про зміни у названої доньки

Інна зізналася, що тривала відпустка була певним ризиком, адже попередні подорожі давалися Ангеліні складно.

Дівчинка могла спати по 20 годин, не спілкуватися та відмовлятися від їжі. Цього разу багатодітна мати вирішила зосередитися на сенсорному розвитку — через воду та пісок. Одним із головних результатів стало те, що її донька навчилася плавати.

— Це здавалося неможливим з її координацією, але Ангеліна сама навчилась плавати, пірнати на дно басейну, робити сальто у воді і багато чого іншого. Чому здавалося неможливим? Бо її тіло завжди сильно напружено. І в ньому дуже багато паніки. Плавання – це про довіру, розслаблення. Перші рази йшла на дно, як камінчик — прямо і чітко. Але поступово відпустила все і попливла. Завдяки цьому розкрилися плечі, спина, вирівнялася постава, — написала Інна Мірошниченко.

Також, за її словами, за цей час донька виросла на кілька сантиметрів і набрала вагу. Вона стала більш самостійною та відповідальною.

Пауза в навчанні заради розвитку

Мірошниченко зазначила, що на час відпустки на Балі фактично поставила навчання названої доньки на паузу. Інна каже, це було свідоме рішення.

— Радію, бо розумію, наскільки сенсорна інтеграція, вода, пісок важливі для розвитку. Тому ризикнула дати це навіть на шкоду навчанню і інтелектуальному розвитку. Бо із цим у нас вийшла майже пауза у 2,5 місяці. Але я знаю, що все не дарма. І що навчити тіло відчувати себе важливіше, ніж знати 6 поділити на 3 (так, цього ще не знаємо), — поділилася вона.

Водночас Інна Мірошниченко підкреслила, що період відпочинку був непростим для всієї родини. Адже довелося проходити через емоційні зриви, сльози та відчуття безсилля — як з боку Ангеліни, так і дорослих.

Втім, Інна додала, що свідомо не виносить ці складнощі у публічний простір, залишаючи їх у колі найближчих. Натомість вона намагається фокусуватися на досягненнях і поступових змінах, які дають відчуття руху вперед.

