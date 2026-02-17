Адвокат Инна Мирошниченко объяснила, почему решилась отправиться в длительное путешествие за границу с четырьмя детьми и без мужа.

Сейчас блогерша находится на Бали (Индонезия). Там вместе с двумя сыновьями и дочерьми она проведет полтора месяца. Муж Инны, телеведущий Тимур Мирошниченко, остался работать в Украине.

Мирошниченко о путешествии на Бали с детьми

Инна призналась, что остров имеет для нее особое значение — это едва ли не единственное место на земле, где она чувствует себя как дома.

Именно здесь блогерша ранее отдыхала вместе с мужем и детьми и впервые заметила положительные изменения в развитии усыновленных Ангелины и Марселя.

Поэтому Мирошниченко решила вернуться на Бали, надеясь, что природа и атмосфера острова будут способствовать эмоциональному и психологическому росту детей.

— Бали — это единственное место на земле, где я чувствую себя как дома, кроме как дома. Когда мы приехали сюда с детьми и мужем, я впервые увидела, что Марсель может быть другим. И я поняла, что Ангелина и Марсель могут здесь получить такую сенсорную нагрузку, которая позволит им сделать квантовый скачок в развитии. Все то, чего у них не было, пока они были без нас, — сказала Инна.

Недавно жена Тимура Мирошниченко растрогала успехами приемного сына Марселя. Четырехлетний мальчик выучил и рассказал первый в своей жизни стишок.

