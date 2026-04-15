Ветеран войны, общественный деятель и главный герой романтического реалити Холостяк 13 Александр “Терен” Будько откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.

Из-за чрезмерной активности и ежедневного ношения протезов у ​​него появились незаживающие открытые раны.

Александр Терен о боли от протезов

По словам ветерана, за идеальной картинкой в ​​соцсетях часто скрывается изнурительная реальность. Постоянные съемки, занятия боксом, танцы и спорт привели к тому, что ноги перестали выдерживать нагрузку.

— Если раньше держала одна, то сейчас сыплются обе. Натертые культи, открытые раны, которые не заживают, потому что я каждый день снова встаю в протезы и иду дальше. Дома иногда сажусь в кресло, но это максимум – потому что с ним ты далеко не уедешь, и жизнь на паузу не поставишь, – признался Александр.

Терен подчеркнул, что решил не отвечать ожиданиям других, а прислушиваться к своему организму. Он решил взять паузу и уехать на восстановление.

— Я не из жалующихся, но и ломать себя до конца смысла не вижу. Так что выбираю себя и еду восстанавливаться, без шума и без протезов. Иногда нужно просто остановиться, чтобы потом иметь чем идти дальше. Выбирайте иногда себя. И Силы обороны, – написал ветеран.

Реакция сети

В комментариях подписчики поддержали ветерана и поблагодарили за откровенность. Пользователи отмечают, что такие публикации важны для понимания реальной жизни людей после ранений и помогают другим не игнорировать собственное состояние.

Восстановление скорее, порой так фантомит от переутомления, а поделать с этим ничего нельзя, только давать себе время на восстановление, обнимаю!

Спасибо, что делитесь. И спасибо за все, что вы делаете.

Спасибо что показываете другую сторону будто казалось “уже адаптированной привычной жизни”. Трудно представить, как это больно физически и сложно психологически. И в то же время это показывает, что нужно временно остановиться, и максимально, по возможности, восстановиться. Это нужно каждому и каждому из нас в определенные периоды жизни. У вас этот период снова наступил – поэтому следует прислушиваться к потребностям организма. Пусть восстановление пройдет как можно более мягко и безопасно.

Ты — фантастический человек! Ненавижу, когда мне говорят, что я сильная – это очень бесит, потому что люди не знают, сколько стоит тебе тот “сильный” фасад. Но, жесть, ты фантастически силен духом! Это просто не передать, какая у тебя энергия! Ты супер круто заряжаешь, береги себя! А при необходимости у тебя всегда поддержка – посмотри, сколько замечательных людей!

Саша, вы всегда такой улыбающийся, но сколько воли и терпения за этой улыбкой! Да, нужно показывать и обратную сторону. Берегите и чтите себя.

Это важно показывать и рассказывать, потому что сплошная красивая картинка может быть разрушительной для психики получивших ранения других ветеранов. Плюс обществу тоже нужно учиться обеспечивать условия жизни и труда. Поэтому спасибо, что делитесь, и хорошее восстановление!

Напомним, Александр Будько потерял ноги во время выполнения боевого задания в Харьковской области в 2022 году.

Несмотря на ранения, он ведет активный образ жизни: написал книгу, ведет YouTube-проект Отвал ног и участвует в спортивных соревнованиях.

