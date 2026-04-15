Обираю себе: Олександр Терен розповів про біль від протезів та пішов на реабілітацію
Ветеран війни, громадський діяч та головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр “Терен” Будько відверто розповів про проблеми зі здоров’ям.
Через надмірну активність та щоденне носіння протезів у нього з’явилися відкриті рани, що не загоюються.
За словами ветерана, за ідеальною картинкою в соцмережах часто ховається виснажлива реальність. Постійні зйомки, заняття боксом, танці та спорт призвели до того, що ноги перестали витримувати навантаження.
— Якщо раніше тримала одна, то зараз сипляться обидві. Натерті кукси, відкриті рани, які не заживають, бо я кожен день знову встаю в протези і йду далі. Вдома іноді сідаю в крісло, але це максимум — бо з ним ти далеко не поїдеш, і життя на паузу не поставиш, — зізнався Олександр.
Терен наголосив, що вирішив не відповідати очікуванням інших, а прислухатися до свого організму. Він вирішив взяти паузу та поїхати на відновлення.
— Я не з тих, хто жаліється, але і ламати себе до кінця сенсу не бачу. Тож обираю себе і їду відновлюватися, без шуму і без протезів. Інколи треба просто зупинитися, щоб потім мати чим іти далі. Обирайте інколи себе. І Сили оборони, — написав ветеран.
У коментарях підписники підтримали ветерана та подякували за відвертість. Користувачі наголошують, що такі публікації важливі для розуміння реального життя людей після поранень і допомагають іншим не ігнорувати власний стан.
- Відновлення скорішого, часом так фантомить від перевтоми, а зробити з тим нічого не можна, лише давати собі час на відновлення, обіймаю!
- Дякую, що ділитеся. І дякую за все, що робите.
- Дякую що показуєте іншу сторону ніби здавалося “вже адаптованого звичного життя”. Важко уявити, як це боляче фізично, і складно психологічно. І водночас це показує що потрібно тимчасово зупинитися, і максимально, наскільки можливо, відновитися. Це необхідно кожному і кожній з нас в певні періоди життя. У вас цей період знову настав — тому варто прислухатися до потреб організму. Нехай відновлення пройде якомога м’якше та безпечно.
- Ти — фантастична людиняка! Ненавиджу, коли мені кажуть, що я сильна- це дуже бісить, бо люди не знають, скільки вартує тобі той “сильний” фасад. Але, бляха, ти фантастично сильний духом! Це просто не передати, яка в тебе енергія! Ти супер круто заряджаєш, бережи себе! А за потреби в тебе є завжди підтримка – поглянь, скільки чудових людей!
- Сашо, ви завжди такий усміхнений, але скільки волі і терпіння за цією усмішкою! Так, потрібно показувати і зворотний бік. Бережіть і шануйте себе.
- Це важливо показувати і розказувати, бо суцільна гарна картинка може бути руйнівною для психіки інших ветеранів, що отримали поранення. Плюс суспільству теж треба вчитися забезпечувати умови життя та праці. Тому дякую, що ділитесь, і гарного відновлення!
Нагадаємо, Олександр Будько втратив ноги під час виконання бойового завдання на Харківщині у 2022 році.
Попри поранення, він веде активний спосіб життя: написав книгу, веде YouTube-проєкт Відвал ніг та бере участь у спортивних змаганнях.