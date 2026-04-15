Ветеран війни, громадський діяч та головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр “Терен” Будько відверто розповів про проблеми зі здоров’ям.

Через надмірну активність та щоденне носіння протезів у нього з’явилися відкриті рани, що не загоюються.

Олександр Терен про біль від протезів

За словами ветерана, за ідеальною картинкою в соцмережах часто ховається виснажлива реальність. Постійні зйомки, заняття боксом, танці та спорт призвели до того, що ноги перестали витримувати навантаження.

— Якщо раніше тримала одна, то зараз сипляться обидві. Натерті кукси, відкриті рани, які не заживають, бо я кожен день знову встаю в протези і йду далі. Вдома іноді сідаю в крісло, але це максимум — бо з ним ти далеко не поїдеш, і життя на паузу не поставиш, — зізнався Олександр.

Терен наголосив, що вирішив не відповідати очікуванням інших, а прислухатися до свого організму. Він вирішив взяти паузу та поїхати на відновлення.

— Я не з тих, хто жаліється, але і ламати себе до кінця сенсу не бачу. Тож обираю себе і їду відновлюватися, без шуму і без протезів. Інколи треба просто зупинитися, щоб потім мати чим іти далі. Обирайте інколи себе. І Сили оборони, — написав ветеран.

Реакція мережі

У коментарях підписники підтримали ветерана та подякували за відвертість. Користувачі наголошують, що такі публікації важливі для розуміння реального життя людей після поранень і допомагають іншим не ігнорувати власний стан.

Відновлення скорішого, часом так фантомить від перевтоми, а зробити з тим нічого не можна, лише давати собі час на відновлення, обіймаю!

Дякую, що ділитеся. І дякую за все, що робите.

Дякую що показуєте іншу сторону ніби здавалося “вже адаптованого звичного життя”. Важко уявити, як це боляче фізично, і складно психологічно. І водночас це показує що потрібно тимчасово зупинитися, і максимально, наскільки можливо, відновитися. Це необхідно кожному і кожній з нас в певні періоди життя. У вас цей період знову настав — тому варто прислухатися до потреб організму. Нехай відновлення пройде якомога м’якше та безпечно.

Ти — фантастична людиняка! Ненавиджу, коли мені кажуть, що я сильна- це дуже бісить, бо люди не знають, скільки вартує тобі той “сильний” фасад. Але, бляха, ти фантастично сильний духом! Це просто не передати, яка в тебе енергія! Ти супер круто заряджаєш, бережи себе! А за потреби в тебе є завжди підтримка – поглянь, скільки чудових людей!

Сашо, ви завжди такий усміхнений, але скільки волі і терпіння за цією усмішкою! Так, потрібно показувати і зворотний бік. Бережіть і шануйте себе.

Це важливо показувати і розказувати, бо суцільна гарна картинка може бути руйнівною для психіки інших ветеранів, що отримали поранення. Плюс суспільству теж треба вчитися забезпечувати умови життя та праці. Тому дякую, що ділитесь, і гарного відновлення!

Нагадаємо, Олександр Будько втратив ноги під час виконання бойового завдання на Харківщині у 2022 році.

Попри поранення, він веде активний спосіб життя: написав книгу, веде YouTube-проєкт Відвал ніг та бере участь у спортивних змаганнях.

