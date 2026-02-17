Адвокатка Інна Мірошниченко пояснила, чому наважилася вирушити у тривалу подорож за кордон із чотирма дітьми та без чоловіка.

Наразі блогерка перебуває на Балі (Індонезія). Там разом із двома синами і доньками вона проведе півтора місяці. Чоловік Інни, телеведучий Тімур Мірошниченко, залишився працювати в Україні.

Мірошниченко про подорож на Балі з дітьми

Інна зізналася, що острів має для неї особливе значення — це чи не єдине місце на землі, де вона почувається як удома.

Саме тут блогерка раніше відпочивала разом із чоловіком і дітьми та вперше помітила позитивні зміни в розвитку усиновлених Ангеліни та Марселя.

Тож Мірошниченко вирішила повернутися на Балі, сподіваючись, що природа та атмосфера острова сприятимуть емоційному й психологічному зростанню дітей.

– Балі – це єдине місце на землі, де я почуваюсь як вдома, окрім як вдома. Коли ми приїхали сюди з дітьми й чоловіком, я вперше побачила, що Марсель може бути іншим. І я зрозуміла, що Ангеліна та Марсель можуть тут мати таке сенсорне навантаження, яке дозволить їм робити квантовий стрибок у розвитку. Все те, чого вони не мали, поки були без нас, – сказала Інна.

Нещадавно дружина Тімура Мірошниченка розчулила успіхами названого сина Марселя. Чотирирічний хлопчик вивчив та розповів перший у своєму житті віршик.

