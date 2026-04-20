У Парижі пішла з життя акторка Наталі Бай. Зірці французького кіно було 77 років.

На втрату публічно відреагували президент Франції Еммануель Макрон та міністерка культури Катрін Пегар, наголосивши на значенні Бай для національного кінематографа.

Наталі Бай померла у своєму будинку в Парижі. Відомо, що її не стало ввечері 17 квітня після ускладнень, пов’язаних із деменцією з тільцями Леві.

Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X написав, що акторка була частиною цілої епохи французького кіно.

— Ми так любили Наталі Бай. Своїм голосом, усмішкою та стриманістю вона супроводжувала останні десятиліття французького кіно — від Франсуа Трюффо до Тоні Маршалл. Це акторка, з якою ми кохали, мріяли та дорослішали. Наші думки — з її родиною та близькими, — зазначив Макрон.

Міністерка культури Франції Катрін Пегар у своїй заяві назвала Бай однією з найвидатніших акторок країни.

— Наталі Бай вміла грати все: і крихкість, і силу, іронію, і біль, не втрачаючи свого унікального голосу — простої, майже оголеної правди, яка протистояла будь-якій штучності, — йдеться в заяві.

Понад 50 років у кіно і чотири Сезари

Наталі Бай народилася в родині художників. Спочатку вона займалася танцями, а згодом навчалася акторської майстерності.

Однією з її ранніх помітних робіт стала стрічка Франсуа Трюффо Американська ніч. Упродовж більш як 50 років кар’єри Бай працювала з провідними режисерами французького кіно, серед яких Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Бертран Таверньє, Ніколь Гарсія, Ксав’є Бовуа, Тоні Маршалл та Ксав’є Долан.

Акторка чотири рази отримувала премію Сезар — двічі за ролі другого плану і двічі за головні ролі. Також глядачам вона відома за фільмом Стівена Спілберга Впіймай мене, якщо зможеш, де знялася разом із Леонардо Ді Капріо та Томом Генксом.

У мінкульті Франції також нагадали про її голос у кіно та музиці, зокрема про участь у композиції Quelque chose de Tennessee Джонні Голлідея.

Пов'язані теми:

