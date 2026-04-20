Американський актор і продюсер Патрік Малдун помер у віці 57 років. Його смерть підтвердив менеджер.

За попередньою інформацією, причиною трагедії став раптовий серцевий напад. Актор помер у неділю, 19 квітня.

Лише за два дні до смерті Патрік опублікував пост у своєму Instagram, де поділився новиною про роботу над новим фільмом Тарган (Kockroach).

Зараз дивляться

У цьому проекті за участю Кріса Гемсворта Малдун мав виступав продюсером. Зараз зйомки стрічки тривають в Австралії.

В актора залишилися кохана жінка Міріам Ротбарт, батьки, сестра та племінники.

Чим відомий Патрік Малдун

Патрік Малдун здобув популярність завдяки ролі Остіна Ріда у серіалі Дні нашого життя, яку виконував у 1992–1995 роках і пізніше повертався до неї у 2011–2012 роках.

Також він знімався у серіалі Район Мелроуз у 1995–1996 роках, втіливши образ лиходія Річарда Гарта.

Серед його кіноробіт — науково-фантастичний бойовик Зоряний десант режисер Пола Верговена (1997), де він зіграв Зандера Баркалоу.

Останніми роками Малдун активно займався продюсуванням через власну компанію Storyboard Productions. Він працював над такими стрічками, як Марлоу, Холодний розрахунок та Арканзас.

Останньою акторською роботою Патріка став кримінальний трилер Брудні руки з Деніз Річардс, прем’єра якого відбудеться вже цього тижня.

Джерело : Variety, People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.