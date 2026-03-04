Во имя человечности и музыки: Стинг призвал освободить украинских артистов из плена РФ
- Стинг присоединился к международной инициативе Unchain Music.
- Артист призвал освободить украинских музыкантов из российского плена.
- Речь идет об участниках военных оркестров, которые попали в плен во время обороны Мариуполя в 2022 году.
Британский музыкант Стинг присоединился к глобальной инициативе Unchain Music, чтобы привлечь внимание мира к судьбе украинских художников, находящихся в российском плену.
Стинг призвал освободить украинских музыкантов
В своем обращении, появившемся на странице Культурных сил, Стинг подчеркнул гуманитарный аспект проблемы и призвал мир не оставаться равнодушным.
— Во имя человечности, во имя музыки, пожалуйста, освободите их — призвал артист.
Речь идет о музыкантах военных оркестров, которые оказались в плену во время обороны Мариуполя в 2022 году.
После длительных боев несколько тысяч украинских военных и гражданских находились в укрытиях металлургического комбината Азовсталь, где были полностью окружены российскими войсками. Среди людей были раненые и тяжелобольные.
После переговоров и официального приказа украинские защитники сложили оружие и попали в плен.
Благодаря активной поддержке мирового сообщества часть музыкантов удалось освободить, однако девять артистов до сих пор ждут возвращения.
Среди них – композитор и гитарист Евгений Дребет, трубач Антон Крючков, гитарист Павел Челышев, дирижер и кларнетист Иван Лужный, вокалист Павел Петин, тубист Виктор Топалов, бас-тромбонист Иван Захаров, кларнетист Александр Зуй и контрабасист Евгений Фарионов.
Об инициативе Unchain Music
Призыв Стинга стал частью масштабной кампании Unchain Music, которая объединяет звезд мирового уровня ради спасения украинских коллег.
Цель инициативы – дать музыке снова зазвучать свободно. Организаторы призывают неравнодушных распространять информацию о пленных и отмечать известных исполнителей в соцсетях, чтобы усилить международный резонанс и ускорить процесс возвращения украинцев домой.
Напомним, что Стинг последовательно поддерживает Украину, так же как его коллега Боно из группы U2, который недавно представил совместную песню с Эдом Шираном и лидером группы Антитіла Тарасом Тополей.