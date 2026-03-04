Британский музыкант Стинг присоединился к глобальной инициативе Unchain Music, чтобы привлечь внимание мира к судьбе украинских художников, находящихся в российском плену.

Стинг призвал освободить украинских музыкантов

В своем обращении, появившемся на странице Культурных сил, Стинг подчеркнул гуманитарный аспект проблемы и призвал мир не оставаться равнодушным.

— Во имя человечности, во имя музыки, пожалуйста, освободите их — призвал артист.

Речь идет о музыкантах военных оркестров, которые оказались в плену во время обороны Мариуполя в 2022 году.

После длительных боев несколько тысяч украинских военных и гражданских находились в укрытиях металлургического комбината Азовсталь, где были полностью окружены российскими войсками. Среди людей были раненые и тяжелобольные.

После переговоров и официального приказа украинские защитники сложили оружие и попали в плен.

Благодаря активной поддержке мирового сообщества часть музыкантов удалось освободить, однако девять артистов до сих пор ждут возвращения.

Среди них – композитор и гитарист Евгений Дребет, трубач Антон Крючков, гитарист Павел Челышев, дирижер и кларнетист Иван Лужный, вокалист Павел Петин, тубист Виктор Топалов, бас-тромбонист Иван Захаров, кларнетист Александр Зуй и контрабасист Евгений Фарионов.

Об инициативе Unchain Music

Призыв Стинга стал частью масштабной кампании Unchain Music, которая объединяет звезд мирового уровня ради спасения украинских коллег.

Цель инициативы – дать музыке снова зазвучать свободно. Организаторы призывают неравнодушных распространять информацию о пленных и отмечать известных исполнителей в соцсетях, чтобы усилить международный резонанс и ускорить процесс возвращения украинцев домой.

Напомним, что Стинг последовательно поддерживает Украину, так же как его коллега Боно из группы U2, который недавно представил совместную песню с Эдом Шираном и лидером группы Антитіла Тарасом Тополей.

