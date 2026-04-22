Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Зои Кравиц были замечены целующимися в Лондоне.

Однако внимание фанатов привлекло не только проявление нежных чувств, но и кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце левой руки Зои.

Зои Кравиц продемонстрировала кольцо

Пару заметили возле отеля в Лондоне, где остановилась Зои. По словам очевидцев, 32-летний музыкант вел себя как настоящий джентльмен. Он проводил возлюбленную до ее Range Rover и, прежде чем она уехала, наклонился к машине для поцелуя.

— Они кажутся невероятно влюбленными. На пальце Зои было массивное кольцо, которое просто невозможно было не заметить, — рассказывают свидетели.

Слухи о помолвке и совместные праздники

Слухи о том, что пара вышла на новый уровень отношений, ходят уже несколько месяцев. Говорят, что Гарри мог сделать предложение 37-летней звезде Бэтмена во время их совместной поездки на Багамы на Новый год.

До этого влюбленные провели Рождество вместе с семьей Стайлза в графстве Чешир.

Несмотря на серьезность намерений, пара все еще сохраняет определенную дистанцию в быту. Недавно их видели вместе на севере Лондона, однако ночь они провели порознь.

Гарри отвез Зои в отель, поехал в свой дом в Хэмпстеде, а на следующее утро вернулся, чтобы снова ее забрать.

Во время прогулки она была одета в бежевый тренч и кепку с надписью Kiss — это официальный мерч к новому альбому Гарри под названием Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Пластинка уже успела возглавить чарты в прошлом месяце.

Напомним, впервые о романе Гарри Стайлса и Зои Кравиц заговорили в августе прошлого года, когда их заметили вместе в лондонском районе Сохо. Ранее актрисе приписывали роман с Остином Батлером — ее партнером по фильму Пойман с поличным.

Источник : The Sun

