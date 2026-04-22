Зои Кравиц подогрела слухи о помолвке с Гарри Стайлзом, засветив кольцо
Британский певец Гарри Стайлз и американская актриса Зои Кравиц были замечены целующимися в Лондоне.
Однако внимание фанатов привлекло не только проявление нежных чувств, но и кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце левой руки Зои.
Зои Кравиц продемонстрировала кольцо
Пару заметили возле отеля в Лондоне, где остановилась Зои. По словам очевидцев, 32-летний музыкант вел себя как настоящий джентльмен. Он проводил возлюбленную до ее Range Rover и, прежде чем она уехала, наклонился к машине для поцелуя.
— Они кажутся невероятно влюбленными. На пальце Зои было массивное кольцо, которое просто невозможно было не заметить, — рассказывают свидетели.
Слухи о помолвке и совместные праздники
Слухи о том, что пара вышла на новый уровень отношений, ходят уже несколько месяцев. Говорят, что Гарри мог сделать предложение 37-летней звезде Бэтмена во время их совместной поездки на Багамы на Новый год.
До этого влюбленные провели Рождество вместе с семьей Стайлза в графстве Чешир.
Несмотря на серьезность намерений, пара все еще сохраняет определенную дистанцию в быту. Недавно их видели вместе на севере Лондона, однако ночь они провели порознь.
Гарри отвез Зои в отель, поехал в свой дом в Хэмпстеде, а на следующее утро вернулся, чтобы снова ее забрать.
Во время прогулки она была одета в бежевый тренч и кепку с надписью Kiss — это официальный мерч к новому альбому Гарри под названием Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Пластинка уже успела возглавить чарты в прошлом месяце.
Напомним, впервые о романе Гарри Стайлса и Зои Кравиц заговорили в августе прошлого года, когда их заметили вместе в лондонском районе Сохо. Ранее актрисе приписывали роман с Остином Батлером — ее партнером по фильму Пойман с поличным.