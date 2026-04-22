Британський співак Гаррі Стайлз та американська акторка Зої Кравіц помітили за поцілунком у Лондоні.

Проте увагу фанатів прикував не лише прояв ніжних почуттів, а й каблучка з величезним діамантом на підмізинному пальці лівої руки Зої.

Зої Кравіц засвітила каблучку

Пару помітили біля готелю в Лондоні, де зупинилася Зої. За словами очевидців, 32-річний музикант поводився як справжній джентльмен. Він провів кохану до її Range Rover і, перш ніж вона поїхала, нахилився до авто для поцілунку.

— Вони видаються неймовірно закоханими. На пальці Зої була масивна каблучка, яку просто неможливо було не помітити, — розповідають свідки події.

Чутки про заручини та спільні свята

Чутки про те, що пара вийшла на новий рівень стосунків, ширяться вже кілька місяців. Подейкують, що Гаррі міг освідчитися 37-річній зірці Бетмена під час їхньої спільної поїздки на Багами на Новий рік.

До цього закохані провели Різдво разом із родиною Стайлса у графстві Чешир.

Попри серйозність намірів, пара все ще зберігає певну дистанцію в побуті. Нещодавно їх бачили разом на півночі Лондона, проте ніч вони провели окремо.

Гаррі відвіз Зої до готелю, поїхав до свого будинку в Гемпстеді, а наступного ранку повернувся, щоб знову її забрати.

Під час прогулянки вона була одягнена у бежевий тренч та кепку з написом Kiss — це офіційний мерч до нового альбому Гаррі під назвою Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Платівка вже встигла очолити чарти минулого місяця.

Нагадаємо, вперше про роман Гаррі Стайлса та Зої Кравіц заговорили у серпні минулого року, коли їх помітили разом у лондонському районі Сохо. Раніше акторці приписували роман з Остіном Батлером — її партнером по фільму Спіймати на гарячому.

Джерело : The Sun

