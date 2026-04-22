Супермодель Кендалл Дженнер и звезда сериала Эйфория Джейкоб Элорди встречаются уже более двух месяцев, хотя публично об этом заговорили только после их появления на вечеринке во время фестиваля Coachella.

Пару заметили вместе более недели назад на афтерпати после выступления Джастина Бибера — тогда они целовались, открыто демонстрируя близость. Впрочем, как выяснилось, их роман начался значительно раньше.

Отношения длятся с февраля

По информации источников, Кендалл и Джейкоб вместе еще с начала февраля. Они часто бывали в Лос-Анджелесе, что позволило проводить больше времени вместе и постепенно сблизиться.

Сначала их связывала многолетняя дружба. Кендалл сомневалась, стоит ли переводить эти отношения в романтическую плоскость, но со временем между ними возникла взаимная симпатия.

Источники также отмечают, что пара быстро нашла общий язык и между ними возникла химия.

Роль Кайли Дженнер в романе

Инициатором этих отношений стала младшая сестра модели — Кайли Дженнер. Именно она познакомила Кендалл с Элорди поближе и фактически подтолкнула сестру к роману.

Кайли часто пересекалась с актером во время насыщенного сезона награждений, где он и Тимоти Шаламе участвовали в различных проектах. Она считала, что Джейкоб хорошо подойдет Кендалл, и активно убеждала ее обратить на него внимание.

Кроме того, Кайли стремилась организовывать совместные встречи парами — вместе с Тимоти Шаламе, с которым она находится в отношениях.

Совместные появления и предыдущие отношения

Одни из первых совместных встреч новой пары происходили в доме Кендалл недалеко от Беверли-Хиллз, где они проводили время в компании друзей.

Ранее Дженнер и Элорди уже неоднократно пересекались на публичных мероприятиях. В частности, их видели вместе в Париже еще в 2022 году, а также на показе Bottega Veneta в 2024-м.

В марте этого года они посетили вечеринку Vanity Fair после церемонии Оскар, где общались наедине.

До этого Джейкоб Элорди был в длительных, но нестабильных отношениях с инфлюенсеркой Оливией Джейд, которые завершились в прошлом году. Ранее он также встречался с Кайей Гербер и Джои Кинг.

Кендалл Дженнер, в свою очередь, была в отношениях с рэпером Bad Bunny, а также с баскетболистами Девином Букером и Беном Симмонсом.

Официальных комментариев от представителей Дженнер и Элорди пока нет.

Источник : Daily Mail

