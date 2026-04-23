Американская актриса, режиссер и продюсер Мэгги Джилленхол возглавит международное жюри 83-го Венецианского кинофестиваля. В этом году одно из самых престижных кинособытий мира пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года.

Решение о назначении принял Совет директоров Венецианской биеннале по рекомендации директора фестиваля Альберто Барберы.

Именно Джилленхол вместе с жюри будет определять победителей главного конкурса, включая обладателя Золотого льва.

Сама Мэгги призналась, что для нее это большая честь. Она подчеркнула, что Венеция всегда поддерживала честные и самобытные голоса в кино.

— Я в восторге от предложения возглавить жюри. Я буду подходить к этой роли не с позиции судьи, а с интересом, увлечением и уважением, — отметила она.

Директор фестиваля Альберто Барбера подчеркнул, что выбор не был случайным. По его словам, Джилленхол отличается последовательным творческим путем, интеллектом и смелостью.

Он также напомнил, что ее режиссерский дебют Незнакомая дочь (The Lost Daughter) получил награду за лучший сценарий в Венеции в 2021 году.

Какие награды распределит жюри

Под руководством Джилленхол жюри, в состав которого войдут до семи деятелей кино и культуры из разных стран, определит лауреатов основных наград фестиваля.

Среди них — Золотой лев за лучший фильм, Серебряный лев как Гран-при жюри и за лучшую режиссуру. Также будут вручены Кубки Вольпи за лучшие женскую и мужскую роли, специальный приз жюри и награда за лучший сценарий.

Отдельно будут отмечены молодые актеры — премию Марчелло Мастроянни получит лучший новый исполнитель или исполнительница. Победителей объявят на церемонии закрытия 12 сентября 2026 года.

Путь от актрисы к режиссеру

Мэгги Джилленхол — одна из заметных фигур современного кино. Она завоевала признание благодаря ролям в фильмах Секретарша, Сумасшедшее сердце, принесшем ей номинацию на Оскар, Темный рыцарь, а также телепроектам.

В последние годы она активно развивается как режиссер. Ее новый фильм Невеста! (The Bride!), вышедший в марте 2026 года, стал очередным подтверждением ее авторского стиля.

Кстати, в этой картине Джилленхол снова работала вместе со своим братом — актером Джейком Джилленхолом. Их сотрудничество продолжается еще со времен фильма Донни Дарко, и сейчас он участвует и в ее режиссерских проектах.

