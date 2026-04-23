Американська акторка, режисерка та продюсерка Меггі Джилленгол очолить міжнародне журі 83-го Венеційського кінофестивалю. Цьогоріч одна з найпрестижніших кіноподій світу відбудеться з 2 по 12 вересня 2026 року.

Рішення про призначення ухвалила Рада директорів Венеційської бієнале за рекомендацією директора фестивалю Альберто Барбери.

Саме Джилленгол разом із журі визначатиме переможців головного конкурсу, включно з володарем Золотого лева.

Сама Меггі зізналася, що для неї це велика честь. Вона наголосила, що Венеція завжди підтримувала чесні та самобутні голоси в кіно.

— Я в захваті від запрошення очолити журі. Я буду підходити до цієї ролі не з позиції судді, а з цікавістю, захопленням і повагою, — зазначила вона.

Директор фестивалю Альберто Барбера підкреслив, що вибір не був випадковим. За його словами, Джилленгол вирізняється послідовним творчим шляхом, інтелектом і сміливістю.

Він також нагадав, що її режисерський дебют Незнайома дочка (The Lost Daughter) отримав нагороду за найкращий сценарій у Венеції у 2021 році.

Які нагороди розподілить журі

Під керівництвом Джилленгол журі, до складу якого увійдуть до семи діячів кіно та культури з різних країн, визначить лауреатів основних нагород фестивалю.

Серед них — Золотий лев за найкращий фільм, Срібний лев як Гран-прі журі та за найкращу режисуру. Також вручать Кубки Вольпі за найкращі жіночу і чоловічу ролі, спеціальний приз журі та нагороду за найкращий сценарій.

Окремо відзначать молодих акторів — премію Марчелло Мастроянні отримає найкращий новий виконавець або виконавиця. Переможців оголосять на церемонії закриття 12 вересня 2026 року.

Шлях від акторки до режисерки

Меггі Джилленгол — одна з помітних фігур сучасного кіно. Вона здобула визнання завдяки ролям у фільмах Секретарка, Шалене серце, що принісло їй номінацію на Оскар, Темний лицар, а також телепроєктам.

Останніми роками вона активно розвивається як режисерка. Її новий фільм Наречена! (The Bride!), який вийшов у березні 2026 року, став черговим підтвердженням її авторського стилю.

До слова, у цій стрічці Джилленгол знову працювала разом зі своїм братом — актором Джейком Джилленголом. Їхня співпраця триває ще з часів фільму Донні Дарко, і нині він бере участь і в її режисерських проєктах.

