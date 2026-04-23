Венеційський кінофестиваль 2026 визначився з головою журі: хто очолить команду суддів
Американська акторка, режисерка та продюсерка Меггі Джилленгол очолить міжнародне журі 83-го Венеційського кінофестивалю. Цьогоріч одна з найпрестижніших кіноподій світу відбудеться з 2 по 12 вересня 2026 року.
Рішення про призначення ухвалила Рада директорів Венеційської бієнале за рекомендацією директора фестивалю Альберто Барбери.
Саме Джилленгол разом із журі визначатиме переможців головного конкурсу, включно з володарем Золотого лева.
Сама Меггі зізналася, що для неї це велика честь. Вона наголосила, що Венеція завжди підтримувала чесні та самобутні голоси в кіно.
— Я в захваті від запрошення очолити журі. Я буду підходити до цієї ролі не з позиції судді, а з цікавістю, захопленням і повагою, — зазначила вона.
Директор фестивалю Альберто Барбера підкреслив, що вибір не був випадковим. За його словами, Джилленгол вирізняється послідовним творчим шляхом, інтелектом і сміливістю.
Він також нагадав, що її режисерський дебют Незнайома дочка (The Lost Daughter) отримав нагороду за найкращий сценарій у Венеції у 2021 році.
Які нагороди розподілить журі
Під керівництвом Джилленгол журі, до складу якого увійдуть до семи діячів кіно та культури з різних країн, визначить лауреатів основних нагород фестивалю.
Серед них — Золотий лев за найкращий фільм, Срібний лев як Гран-прі журі та за найкращу режисуру. Також вручать Кубки Вольпі за найкращі жіночу і чоловічу ролі, спеціальний приз журі та нагороду за найкращий сценарій.
Окремо відзначать молодих акторів — премію Марчелло Мастроянні отримає найкращий новий виконавець або виконавиця. Переможців оголосять на церемонії закриття 12 вересня 2026 року.
Шлях від акторки до режисерки
Меггі Джилленгол — одна з помітних фігур сучасного кіно. Вона здобула визнання завдяки ролям у фільмах Секретарка, Шалене серце, що принісло їй номінацію на Оскар, Темний лицар, а також телепроєктам.
Останніми роками вона активно розвивається як режисерка. Її новий фільм Наречена! (The Bride!), який вийшов у березні 2026 року, став черговим підтвердженням її авторського стилю.
До слова, у цій стрічці Джилленгол знову працювала разом зі своїм братом — актором Джейком Джилленголом. Їхня співпраця триває ще з часів фільму Донні Дарко, і нині він бере участь і в її режисерських проєктах.