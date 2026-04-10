Украина ввела санкции против пяти российских деятелей культуры, связанных с участием РФ в Венецианской биеннале.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, введя решение Совета национальной безопасности и обороны.

Ограничения касаются лиц, по данным украинской стороны, оправдывающих агрессию РФ и продвигающих пропаганду на международных культурных площадках.

Кто попал под санкции

В санкционный список вошла комиссар российского павильона Анастасия Карнеева, дочь подсанкционного заместителя гендиректора Ростеха. С 2021 года она отвечает за представление России на Венецианской биеннале и в этом году должна выполнять эту функцию.

Также санкции применены к спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. Он публично называл войну против Украины “важным историческим моментом” и заявлял, что участие России в биеннале якобы подтверждает отсутствие культурной изоляции страны.

В списке также трое участников российской делегации на биеннале:

Скрипачка Валерия Олейник после 2014 неоднократно посещала временно оккупированный Крым для поддержки агрессии.

Певец Илья Татаков участвовал в создании пропагандистского фильма на временно оккупированных территориях Донбасса для популяризации идей “русского мира”.

Вокалист Артем Николаев в прошлом году принимал участие в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

– Участие России в Венецианской биеннале – это не о культуре, а об использовании международных площадок для легитимизации агрессии и распространения пропаганды. Либо ты против режима РФ и имеешь доступ к культурному пространству свободного мира, либо обслуживаешь пропаганду, получаешь санкции и принимаешь участие в фестивале “огурца”, – подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина планирует передать информацию о подсанкционных лицах международным партнерам для синхронизации ограничений.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига и министерша культуры Татьяна Бережная выступили с общим заявлением, в котором призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении России.

Источник : Офіс президента

