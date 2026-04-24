Вячеслав Кравцов стал новым героем романтического реалити Холостяк от телеканала СТБ.

Об этом стало известно с Instagram-страницы Холостяка.

Новый главный герой Холостяка

Телеканал СТБ официально представил главного героя следующего сезона романтического реалити Холостяк. Им стал титулованный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов, известный своими выступлениями в сильнейшей лиге мира NBA.

Премьера сезона запланирована на осень 2026, а больше деталей о жизни спортсмена уже доступно на сайте телеканала.

Вячеслав Кравцов – уроженец Одессы и один из самых известных украинских центровых.

При росте 212 см он построил блестящую карьеру, получив титулы чемпиона Украины и Испании.

Более 10 лет Кравцов является неизменным лидером и капитаном национальной сборной. Мировую славу баскетболист получил в США, где выступал в сильнейшей лиге планеты NBA в составе команд Детройт Пистонс и Финикс Санз.

В настоящее время 38-летний спортсмен проживает в Киеве.

Несмотря на опыт развода, Вячеслав Кравцов уверяет, что готов к созданию новой семьи.

Спортсмен является заботливым отцом для своей пятилетней дочери и активно участвует в ее воспитании.

Как доказательство крепкой связи с ребенком, баскетболист с юмором вспоминает, что даже позволяет дочери экспериментировать с его образом и делать ему мейкап.

